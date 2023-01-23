Пушилин: армия РФ продвигается на всех участках фронта в ДНР

23 января 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ заняли важные высоты на юге от Артемовска Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия продвигается вперед почти на всех участках линии фронта в ДНР. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Военные РФ] продвигаются практически на всех направлениях фронта. Важными были высоты вокруг [Клещеевки], они тоже практически уже контролируются подразделениями „Вагнера“», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Российская армия может освободить Донбасс почти через пару месяцев, сказал URA.RU российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Недавно военные РФ освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в ДНР, которые находятся под Бахмутом (Артемовск). По словам российского военного, армия уже почти вошла в Бахмут.

Российская армия продвигается вперед почти на всех участках линии фронта в ДНР. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Военные РФ] продвигаются практически на всех направлениях фронта. Важными были высоты вокруг [Клещеевки], они тоже практически уже контролируются подразделениями „Вагнера“», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Российская армия может освободить Донбасс почти через пару месяцев, сказал URA.RU российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Недавно военные РФ освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в ДНР, которые находятся под Бахмутом (Артемовск). По словам российского военного, армия уже почти вошла в Бахмут.