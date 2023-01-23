Пушилин: армия РФ продвигается на всех участках фронта в ДНР

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ заняли важные высоты на юге от Артемовска Фото:
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Российская армия продвигается вперед почти на всех участках линии фронта в ДНР. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Военные РФ] продвигаются практически на всех направлениях фронта. Важными были высоты вокруг [Клещеевки], они тоже практически уже контролируются подразделениями „Вагнера“», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Российская армия может освободить Донбасс почти через пару месяцев, сказал URA.RU российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Недавно военные РФ освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в ДНР, которые находятся под Бахмутом (Артемовск). По словам российского военного, армия уже почти вошла в Бахмут.

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Российская армия продвигается вперед почти на всех участках линии фронта в ДНР. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Военные РФ] продвигаются практически на всех направлениях фронта. Важными были высоты вокруг [Клещеевки], они тоже практически уже контролируются подразделениями „Вагнера“», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Российская армия может освободить Донбасс почти через пару месяцев, сказал URA.RU российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Недавно военные РФ освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в ДНР, которые находятся под Бахмутом (Артемовск). По словам российского военного, армия уже почти вошла в Бахмут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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