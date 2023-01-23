Российский военный рассказал об обстановке в Бахмуте

Российский военный: армия РФ уже почти вошла в Артемовск

23 января 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

В армии РФ сообщили, что ВСУ оставляют позиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уже почти вошли в Бахмут (Артемовск) и близки к окружению города. Об этом сообщил российский боец, который находится на этом участке фронта. «Есть первые дома. На некоторых моментах они уходят и бросают позиции. Есть такие случаи, очень много. В некоторых моментах стали сдаваться в плен. Они понимают, что пришла сила, которая их накажет», — цитирует телеканал «Звезда» одного из военных. Издание сообщает, что армия РФ близка к окружению города. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ЧВК «Вагнер» в ближайшее время окружит Бахмут. Бойцы подразделения взяли под контроль село Клещеевка, которое является одним из самых важных пригородов. СМИ со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщили, что США посоветовали ВСУ вывести силы с этого направления.

Российские военные уже почти вошли в Бахмут (Артемовск) и близки к окружению города. Об этом сообщил российский боец, который находится на этом участке фронта. «Есть первые дома. На некоторых моментах они уходят и бросают позиции. Есть такие случаи, очень много. В некоторых моментах стали сдаваться в плен. Они понимают, что пришла сила, которая их накажет», — цитирует телеканал «Звезда» одного из военных. Издание сообщает, что армия РФ близка к окружению города. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ЧВК «Вагнер» в ближайшее время окружит Бахмут. Бойцы подразделения взяли под контроль село Клещеевка, которое является одним из самых важных пригородов. СМИ со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщили, что США посоветовали ВСУ вывести силы с этого направления.