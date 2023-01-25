Свердловчане наладили поставки печек и саперных кошек на фронт. Фото

Компания из Екатеринбурга ответила за запрос бойцов, и стала резать из метала саперные "кошки" и походные печи Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Компания «Максиметалл» из Екатеринбурга, специализирующаяся на выпуске изделий из металла, запустила выпуск сборных печек для военнослужащих, а также саперных кошек. Об этом URA.RU рассказал директор предприятия Константин Яшагин.

«Наш заказчик, который теперь уже стал нашим другом, предложил нам эту идею — сделать печи-щепочницы для военнослужащих, тем более, что наше оборудование позволяет, а у бойцов был запрос. Мы согласились, почему бы не помочь? Чертежи печи-щепочницы (вес около килограмма) и саперных кошек нашли в интернете, чертежи печей-ракетниц (весят восемь килограммов) дали ребята из Перми, у которых смежный профиль деятельности», — поделился собеседник.

Оборудование предприятие изготавливает по запросу — обращаются как волонтерские организации, так и сами военнослужащие через посредников. Если заказывают в большом количестве, то отдают по себестоимости. «Мы готовы изготавливать и другое оборудование для военных, но нет понимания, что именно требуется. Если будет конкретный запрос, с радостью поможем», — добавляет Яшагин.

Ранее URA.RU сообщало о другой екатеринбургской компании, которая также решила помогать бойцам, участвующим в специальной военной операции. Предприятие BRT наладило выпуск дульных тормозов, которые выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии.

Саперные "кошки" военные используют, чтобы снимать растяжки, а печь-щепотницу, чтобы подогревать еду Владимир Жабриков © URA.RU

"Максиметалл" - небольшое предприятие из Екатеринбурга. Профиль деятельности - производство конструкций из металла Владимир Жабриков © URA.RU

В день станок может вырезать из металла детали для 240 саперных кошек Владимир Жабриков © URA.RU

В штате предприятия 15 сотрудников Владимир Жабриков © URA.RU

Бойцам особенно нужны на фронте саперные "кошки" Владимир Жабриков © URA.RU