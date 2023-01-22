За 15 миллионов рублей в курганском селе предлагают купить здание вместе с «Пятерочкой» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в селе Иковка выставили на продажу торговую площадь, на которой расположен один из магазинов сети продуктовых «Пятерочка». Информация о поиске покупателя указана на сервисе объявлений. Продавец пояснил URA.RU, что здание продается вместе с арендаторами.

«Продается отдельно-стоящее нежилое здание. Торговая площадь продается, но арендаторы (сеть магазинов „Пятерочка“) в нем останутся. Цена: 15 000 000 рублей», — указано в описание объявления.

Сообщается, что общая площадь здания около 530 кв. м. В помещении, по словам продавца, работает стабильный арендатор — торговая сеть «Пятерочка». Также в здании есть неиспользуемая часть помещения около 70 кв. м. Также агентству URA.RU пояснили, что помещение продается по причине личного характера.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают мебельную фабрику. В бизнес, который выставлен на продажу, входит производство массажных столов для салонов красоты. Предприятие оценили в шесть миллионов рублей.