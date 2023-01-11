11 января 2023

Курганский бизнесмен избавляется от мебельной фабрики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мебельная фабрика Альтерна. Екатеринбург, мебель, производство мебели, замена икеи, цех мебели, импортзамещение
В Курганской области продается мебельная фабрика по производству массажных столов Фото:

В Курганской области выставили на продажу бизнес по производству массажных столов для салонов красоты. Мебельную фабрику оценивают в шесть миллионов рублей. Информация об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями.

«Продается мебельное производство по изготовлению массажных столов для салонов красоты. Нарезка, покраска, сборка — весь цикл замкнут и готов к производству любых изделий. Есть налаженные каналы сбыта в розничных и интернет-магазинах. Стоимость готового бизнеса: 6 000 000 рублей», — указано на сайте.

По словам автора объявления, новому собственнику остается весь ассортимент, включая стеллажи, маркетинговый план и договоры с контрагентами. Также в стоимость мебельного производства 17 единиц оборудования, приобретенного в 2022 году.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продается мебельная фабрика вместе с продукцией за 22 млн рублей. Также сообщалось, что курганский предприниматель избавляется от швейного производства ради бизнеса за рубежом.

В Курганской области мебельное производство продается за 6 млн рублей
Фото:

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В Курганской области выставили на продажу бизнес по производству массажных столов для салонов красоты. Мебельную фабрику оценивают в шесть миллионов рублей. Информация об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями. «Продается мебельное производство по изготовлению массажных столов для салонов красоты. Нарезка, покраска, сборка — весь цикл замкнут и готов к производству любых изделий. Есть налаженные каналы сбыта в розничных и интернет-магазинах. Стоимость готового бизнеса: 6 000 000 рублей», — указано на сайте. По словам автора объявления, новому собственнику остается весь ассортимент, включая стеллажи, маркетинговый план и договоры с контрагентами. Также в стоимость мебельного производства 17 единиц оборудования, приобретенного в 2022 году. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продается мебельная фабрика вместе с продукцией за 22 млн рублей. Также сообщалось, что курганский предприниматель избавляется от швейного производства ради бизнеса за рубежом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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