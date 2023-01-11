В Курганской области продается мебельная фабрика по производству массажных столов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Курганской области выставили на продажу бизнес по производству массажных столов для салонов красоты. Мебельную фабрику оценивают в шесть миллионов рублей. Информация об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями.

«Продается мебельное производство по изготовлению массажных столов для салонов красоты. Нарезка, покраска, сборка — весь цикл замкнут и готов к производству любых изделий. Есть налаженные каналы сбыта в розничных и интернет-магазинах. Стоимость готового бизнеса: 6 000 000 рублей», — указано на сайте.

По словам автора объявления, новому собственнику остается весь ассортимент, включая стеллажи, маркетинговый план и договоры с контрагентами. Также в стоимость мебельного производства 17 единиц оборудования, приобретенного в 2022 году.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продается мебельная фабрика вместе с продукцией за 22 млн рублей. Также сообщалось, что курганский предприниматель избавляется от швейного производства ради бизнеса за рубежом.