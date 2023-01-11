В Курганской области выставили на продажу бизнес по производству массажных столов для салонов красоты. Мебельную фабрику оценивают в шесть миллионов рублей. Информация об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями.
«Продается мебельное производство по изготовлению массажных столов для салонов красоты. Нарезка, покраска, сборка — весь цикл замкнут и готов к производству любых изделий. Есть налаженные каналы сбыта в розничных и интернет-магазинах. Стоимость готового бизнеса: 6 000 000 рублей», — указано на сайте.
По словам автора объявления, новому собственнику остается весь ассортимент, включая стеллажи, маркетинговый план и договоры с контрагентами. Также в стоимость мебельного производства 17 единиц оборудования, приобретенного в 2022 году.
В Курганской области мебельное производство продается за 6 млн рублей
Фото: сайт Avito
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В Курганской области выставили на продажу бизнес по производству массажных столов для салонов красоты. Мебельную фабрику оценивают в шесть миллионов рублей. Информация об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями. «Продается мебельное производство по изготовлению массажных столов для салонов красоты. Нарезка, покраска, сборка — весь цикл замкнут и готов к производству любых изделий. Есть налаженные каналы сбыта в розничных и интернет-магазинах. Стоимость готового бизнеса: 6 000 000 рублей», — указано на сайте. По словам автора объявления, новому собственнику остается весь ассортимент, включая стеллажи, маркетинговый план и договоры с контрагентами. Также в стоимость мебельного производства 17 единиц оборудования, приобретенного в 2022 году. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продается мебельная фабрика вместе с продукцией за 22 млн рублей. Также сообщалось, что курганский предприниматель избавляется от швейного производства ради бизнеса за рубежом.