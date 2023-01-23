Рейс из ЯНАО в Тюмень перенесли следующий день

23 января 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Согласно расписанию, самолет должен был прибыть в Тюмень в 18:25 23 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс авиакомпании «Ямал» из Нового Уренгоя в Тюмень задерживается более, чем на половину суток. Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Согласно расписанию, самолет должен был прибыть в Тюмень в 18:25 23 января. В настоящее время ожидаемое время прибытия составляет 11:57 24 января. Получить оперативный комментарий в Рощино и пресс-службе авиакомпании не удалось. Там не ответили за звонки агентства.

Рейс авиакомпании «Ямал» из Нового Уренгоя в Тюмень задерживается более, чем на половину суток. Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Согласно расписанию, самолет должен был прибыть в Тюмень в 18:25 23 января. В настоящее время ожидаемое время прибытия составляет 11:57 24 января. Получить оперативный комментарий в Рощино и пресс-службе авиакомпании не удалось. Там не ответили за звонки агентства.