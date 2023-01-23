Рейс из ЯНАО в Тюмень перенесли следующий день

Согласно расписанию, самолет должен был прибыть в Тюмень в 18:25 23 января
Рейс авиакомпании «Ямал» из Нового Уренгоя в Тюмень задерживается более, чем на половину суток. Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.
Согласно расписанию, самолет должен был прибыть в Тюмень в 18:25 23 января. В настоящее время ожидаемое время прибытия составляет 11:57 24 января.
Получить оперативный комментарий в Рощино и пресс-службе авиакомпании не удалось. Там не ответили за звонки агентства.
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