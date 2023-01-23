Политолог раскрыл, почему Арестович резко «полюбил» Россию. Видео

Политолог Марков: Арестовича будут использовать для представления интересов юго-востока Украины

23 января 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Алексея Арестовича используют для представления интересов юго-востока Украины, заявил Сергей Марков Официальный сайт президента Украины Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович, ставший более лояльным к РФ после своей отставки, начал реализацию своего плана по захвату умов жителей юго-востока Украины. Такое заявление сделал политолог Сергей Марков, прокомментировав интервью Арестовича, в ходе которого он назвал спецоперацию РФ «красивой» и «молниеносной». «Его будут использовать, чтобы обмануть народ юго-востока (Украины) — подсунуть ему фальшивого, готового бесконечно и в любом направлении лгать Арестовича, чтобы он представлял интересы юго-востока», — сказал Сергей Марков Пятому каналу. Эксперт уверен, что экс-советник не действует в своих интересах, назвав его «талантливым пиарщиком». После обвала жилого дома в Днепре Арестович заявил, что к инциденту причастна работа украинской ПВО. После этого мэр города призвал СБУ обратить внимание на тогда еще действующего советника офиса президента, напоминает MK.RU . Позже стало известно, что Арестович подал в отставку. Он написал заявление на имя главы офиса президента Андрея Ермака, в котором просил уволить его по собственному желанию, сообщает «Царьград». Спустя время он назвал спецоперацию на Украине изящной, красивой и молниеносной, пишет телеканал 360.

Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович, ставший более лояльным к РФ после своей отставки, начал реализацию своего плана по захвату умов жителей юго-востока Украины. Такое заявление сделал политолог Сергей Марков, прокомментировав интервью Арестовича, в ходе которого он назвал спецоперацию РФ «красивой» и «молниеносной». «Его будут использовать, чтобы обмануть народ юго-востока (Украины) — подсунуть ему фальшивого, готового бесконечно и в любом направлении лгать Арестовича, чтобы он представлял интересы юго-востока», — сказал Сергей Марков Пятому каналу. Эксперт уверен, что экс-советник не действует в своих интересах, назвав его «талантливым пиарщиком». После обвала жилого дома в Днепре Арестович заявил, что к инциденту причастна работа украинской ПВО. После этого мэр города призвал СБУ обратить внимание на тогда еще действующего советника офиса президента, напоминает MK.RU. Позже стало известно, что Арестович подал в отставку. Он написал заявление на имя главы офиса президента Андрея Ермака, в котором просил уволить его по собственному желанию, сообщает «Царьград». Спустя время он назвал спецоперацию на Украине изящной, красивой и молниеносной, пишет телеканал 360.