На жилой дом в Днепре (бывший Днепропетровск) упала ракета из-за работы украинской ПВО. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По словам Арестовича, ПВО сбило ракету, которая упала на подъезд жилого дома и взорвалась. Об этом он сказал в ходе интервью на youtube-канале Марка Фейгина (признан иноагентом в России).
Ранее стало известно, что в городе Днепр на Украине мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. Фотографии последствий опубликовали украинские должностные лица, включая президента Владимира Зеленского. 12 человек погибли, 64 ранены, среди них есть дети. Россия не обстреливает жилые дома в Днепропетровске, потому что в них живут граждане РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляют по мирным жителям, так как считают их чужими. Об этом заявил политолог Сергей Марков.
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На жилой дом в Днепре (бывший Днепропетровск) упала ракета из-за работы украинской ПВО. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По словам Арестовича, ПВО сбило ракету, которая упала на подъезд жилого дома и взорвалась. Об этом он сказал в ходе интервью на youtube-канале Марка Фейгина (признан иноагентом в России). Ранее стало известно, что в городе Днепр на Украине мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. Фотографии последствий опубликовали украинские должностные лица, включая президента Владимира Зеленского. 12 человек погибли, 64 ранены, среди них есть дети. Россия не обстреливает жилые дома в Днепропетровске, потому что в них живут граждане РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляют по мирным жителям, так как считают их чужими. Об этом заявил политолог Сергей Марков.