The Telegraph: ЧВК «Моцарт» хотят заключить контракт на обучение ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
В ЧВК «Моцарт» хотят заключит контракт на обучение ВСУ, пишет Telegraph Фото:
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Американская частная военная компания «Моцарт» рассчитывает получить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на обучение украинских военных. Об этом заявил основатель ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн.

«Январь 2023 года принесет первый контракт с ВСУ на обучение», — пишут авторы газеты The Telegraph, ссылаясь на Эндрю Мильбурна. Тем не менее авторы газеты предполагают, что контракт получен не будет. ЧВК «Моцарт» также поддерживает связь с американским правительством по дальнейшим действиями, касательно конфликта на Украине.

Ранее основатель ЧВК «Моцарт подчеркнул, что бойцы ВСУ не обучены по западным стандартам. Тем самым, пояснил Мильбурн, они недостаточно тренированы для боевых действий.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, пояснял президент РФ Владимир Путин.

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Американская частная военная компания «Моцарт» рассчитывает получить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на обучение украинских военных. Об этом заявил основатель ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн. «Январь 2023 года принесет первый контракт с ВСУ на обучение», — пишут авторы газеты The Telegraph, ссылаясь на Эндрю Мильбурна. Тем не менее авторы газеты предполагают, что контракт получен не будет. ЧВК «Моцарт» также поддерживает связь с американским правительством по дальнейшим действиями, касательно конфликта на Украине. Ранее основатель ЧВК «Моцарт подчеркнул, что бойцы ВСУ не обучены по западным стандартам. Тем самым, пояснил Мильбурн, они недостаточно тренированы для боевых действий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, пояснял президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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