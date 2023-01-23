Латвия потребовала от российского посла покинуть страну

Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией и вышлет российского посла из страны с 24 февраля 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Латвии.
«Посол России [Михаил Ванин] был уведомлен о решении латвийской стороны понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного. Он должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года», — уточняется на сайте.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Латвией «управляют США и американские союзники». Сама страна, по его мнению, лишена самостоятельности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала российской операции, а также вводят антироссийские санкции.
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Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией и вышлет российского посла из страны с 24 февраля 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Латвии. «Посол России [Михаил Ванин] был уведомлен о решении латвийской стороны понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного. Он должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года», — уточняется на сайте. Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Латвией «управляют США и американские союзники». Сама страна, по его мнению, лишена самостоятельности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала российской операции, а также вводят антироссийские санкции.