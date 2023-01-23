Латвия потребовала от российского посла покинуть страну МИД Латвии требует от российского посла покинуть страну с 24 февраля 23 января 2023 в 22:45 Размер текста - 17 + Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией, уточняется в латвийском МИД Фото: Официальный сайт Посольства РФ в Латвийской Республике новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией и вышлет российского посла из страны с 24 февраля 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Латвии. «Посол России [Михаил Ванин] был уведомлен о решении латвийской стороны понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного. Он должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года», — уточняется на сайте. Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Латвией «управляют США и американские союзники». Сама страна, по его мнению, лишена самостоятельности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала российской операции, а также вводят антироссийские санкции. Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией и вышлет российского посла из страны с 24 февраля 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Латвии. «Посол России [Михаил Ванин] был уведомлен о решении латвийской стороны понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного. Он должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года», — уточняется на сайте. Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Латвией «управляют США и американские союзники». Сама страна, по его мнению, лишена самостоятельности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала российской операции, а также вводят антироссийские санкции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям