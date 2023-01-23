Курганская ФНС заберет сотню млн рублей у тюменского винно-водочного завода

24 января 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Налоговики уличили винный завод в многолетних махинациях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Налоговая служба Курганской области выиграла два судебных процесса у «Ишимского винно-водочного завода» (головной офис компании расположен в Тюменской области). Разбирательства длились несколько лет. Теперь руководство завода обязано выплатить сотню миллионов рублей, пишут СМИ. «Суд поддержал позицию ведомства, которое вскрыло махинации винзавода с НДС на сумму более сотни миллионов рублей. ФНС установила, что предприятие получило необоснованную налоговую выгоду, имитируя сделки с ароматизаторами», — пишет «Правда УрФО». В незаконных сделках принимали участие не менее пяти контрагентов. Теперь налоговики смогут приступить к банкротству ишимского завода, который ранее обеспечивал работой несколько сотен местных жителей. На протяжении минувшего года компания проходила через процедуру наблюдения. О том, что курганская налоговая судилась с зауральским производителем мясопродуктов, URA.RU писало ранее. По мнению ФНС, на предприятии занимались деятельностью, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды путем создания схемы «дробления бизнеса».

Налоговая служба Курганской области выиграла два судебных процесса у «Ишимского винно-водочного завода» (головной офис компании расположен в Тюменской области). Разбирательства длились несколько лет. Теперь руководство завода обязано выплатить сотню миллионов рублей, пишут СМИ. «Суд поддержал позицию ведомства, которое вскрыло махинации винзавода с НДС на сумму более сотни миллионов рублей. ФНС установила, что предприятие получило необоснованную налоговую выгоду, имитируя сделки с ароматизаторами», — пишет «Правда УрФО». В незаконных сделках принимали участие не менее пяти контрагентов. Теперь налоговики смогут приступить к банкротству ишимского завода, который ранее обеспечивал работой несколько сотен местных жителей. На протяжении минувшего года компания проходила через процедуру наблюдения. О том, что курганская налоговая судилась с зауральским производителем мясопродуктов, URA.RU писало ранее. По мнению ФНС, на предприятии занимались деятельностью, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды путем создания схемы «дробления бизнеса».