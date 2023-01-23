Герасимов раскрыл, зачем в России была проведена мобилизация

24 января 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Валерий Герасимов отметил, что система мобилизационной подготовки не оказалась полностью адаптирована под современные оценки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий. Такое заявление сделал командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. «Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации», — отметил Герасимов в разговоре с «Аргументы и факты». По его словам, таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что «современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий». Герасимов напомнил, что сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. Такое заявление сделал Шойгу, который заявил, что цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На днях член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что в России по-прежнему проходит частичная мобилизация. Так, например, идет обучение призванных по мобилизации россиян, а также продолжается боевое слаживание и передвижение в районы боевых действий.

Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий. Такое заявление сделал командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. «Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации», — отметил Герасимов в разговоре с «Аргументы и факты». По его словам, таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что «современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий». Герасимов напомнил, что сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. Такое заявление сделал Шойгу, который заявил, что цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На днях член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что в России по-прежнему проходит частичная мобилизация. Так, например, идет обучение призванных по мобилизации россиян, а также продолжается боевое слаживание и передвижение в районы боевых действий.