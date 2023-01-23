23 января 2023

Герасимов раскрыл, зачем в России была проведена мобилизация

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, подготовка военных
Валерий Герасимов отметил, что система мобилизационной подготовки не оказалась полностью адаптирована под современные оценки Фото:
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Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий. Такое заявление сделал командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов.

«Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации», — отметил Герасимов в разговоре с «Аргументы и факты». По его словам, таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны.

Он подчеркнул, что «современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий». Герасимов напомнил, что сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад.

Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. Такое заявление сделал Шойгу, который заявил, что цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На днях член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что в России по-прежнему проходит частичная мобилизация. Так, например, идет обучение призванных по мобилизации россиян, а также продолжается боевое слаживание и передвижение в районы боевых действий.

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Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий. Такое заявление сделал командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. «Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации», — отметил Герасимов в разговоре с «Аргументы и факты». По его словам, таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что «современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий». Герасимов напомнил, что сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. Такое заявление сделал Шойгу, который заявил, что цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На днях член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что в России по-прежнему проходит частичная мобилизация. Так, например, идет обучение призванных по мобилизации россиян, а также продолжается боевое слаживание и передвижение в районы боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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