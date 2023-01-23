23 января 2023

Вучич допустил свою отставку во благо Сербии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, деловой стиль одежды
Александр Вучич объяснил свою готовность уйти в отставку Фото:

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не исключает ухода в отставку, если это сможет спасти страну. Об этом он сказал во время обращения к нации.

«Это в любом случае мой последний мандат, я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался», — сказал Вучич. Он отметил, что сделает то, что будет государственным интересом в определенный момент.

Ранее Александр Вучич заявлял, что после завершения своего второго президентского срока в 2027 году он не намерен остаться на этом посту, передает МК. В партии Вучича обеспокоены из-за его возможной отставки. Там отметили, что станет самым «мрачным сценарием» для Сербии.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не исключает ухода в отставку, если это сможет спасти страну. Об этом он сказал во время обращения к нации. «Это в любом случае мой последний мандат, я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался», — сказал Вучич. Он отметил, что сделает то, что будет государственным интересом в определенный момент. Ранее Александр Вучич заявлял, что после завершения своего второго президентского срока в 2027 году он не намерен остаться на этом посту, передает МК. В партии Вучича обеспокоены из-за его возможной отставки. Там отметили, что станет самым «мрачным сценарием» для Сербии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...