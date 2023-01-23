Вучич допустил свою отставку во благо Сербии

24 января 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Александр Вучич объяснил свою готовность уйти в отставку Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не исключает ухода в отставку, если это сможет спасти страну. Об этом он сказал во время обращения к нации. «Это в любом случае мой последний мандат, я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался», — сказал Вучич. Он отметил, что сделает то, что будет государственным интересом в определенный момент. Ранее Александр Вучич заявлял, что после завершения своего второго президентского срока в 2027 году он не намерен остаться на этом посту, передает МК. В партии Вучича обеспокоены из-за его возможной отставки. Там отметили, что станет самым «мрачным сценарием» для Сербии.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не исключает ухода в отставку, если это сможет спасти страну. Об этом он сказал во время обращения к нации. «Это в любом случае мой последний мандат, я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался», — сказал Вучич. Он отметил, что сделает то, что будет государственным интересом в определенный момент. Ранее Александр Вучич заявлял, что после завершения своего второго президентского срока в 2027 году он не намерен остаться на этом посту, передает МК. В партии Вучича обеспокоены из-за его возможной отставки. Там отметили, что станет самым «мрачным сценарием» для Сербии.