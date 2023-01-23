Экс-директор секретного завода Екатеринбурга назначен в команду Куйвашева

Бывший глава «НПО автоматики» Мисюра стал руководителем КРСУ

24 января 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Андрей Мисюра, по инсайдерским данным, возглавил КРСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший директор екатеринбургского оборонного предприятия «НПО автоматики» Андрей Мисюра назначен руководителем «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). Как сообщили URA.RU два источника, 24 января топ-менеджера представят коллективу. Инсайдеры агентства ранее анонсировали, что Мисюра войдет в команду губернатора Евгения Куйвашева. «Андрей Васильевич назначен директором КРСУ в субботу [21 января]. Сегодня его представят коллективу, сегодня же будет его первый рабочий день», — рассказал собеседник, близкий к КРСУ. Официально подтвердить назначение Мисюры не удалось, в областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. Мисюра покинул пост директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») в середине декабря 2022 года. Его сменил Михаил Изюмов из Самары. До перехода на оборонное предприятие Мисюра уже работал в структуре правительства Свердловской области: в 2014—2016 годах он был министром промышленности. Ранее URA.RU в рубрике «Слухи» рассказывало, что Мисюра в ближайшее время вернется в команду Куйвашева. Источники агентства сообщали, что бывший оборонщик займет какой-либо пост под началом замгубернатора Дмитрия Ионина. Тогда обсуждалось, что Мисюра станет либо директором КРСУ, либо министром инвестиций. Кресло главы КРСУ пустует с января 2022 года, когда структуру покинул прежний руководитель Максим Прачик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший директор екатеринбургского оборонного предприятия «НПО автоматики» Андрей Мисюра назначен руководителем «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). Как сообщили URA.RU два источника, 24 января топ-менеджера представят коллективу. Инсайдеры агентства ранее анонсировали, что Мисюра войдет в команду губернатора Евгения Куйвашева. «Андрей Васильевич назначен директором КРСУ в субботу [21 января]. Сегодня его представят коллективу, сегодня же будет его первый рабочий день», — рассказал собеседник, близкий к КРСУ. Официально подтвердить назначение Мисюры не удалось, в областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. Мисюра покинул пост директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») в середине декабря 2022 года. Его сменил Михаил Изюмов из Самары. До перехода на оборонное предприятие Мисюра уже работал в структуре правительства Свердловской области: в 2014—2016 годах он был министром промышленности. Ранее URA.RU в рубрике «Слухи» рассказывало, что Мисюра в ближайшее время вернется в команду Куйвашева. Источники агентства сообщали, что бывший оборонщик займет какой-либо пост под началом замгубернатора Дмитрия Ионина. Тогда обсуждалось, что Мисюра станет либо директором КРСУ, либо министром инвестиций. Кресло главы КРСУ пустует с января 2022 года, когда структуру покинул прежний руководитель Максим Прачик.