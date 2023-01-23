Экс-директор секретного завода Екатеринбурга назначен в команду Куйвашева

Бывший директор екатеринбургского оборонного предприятия «НПО автоматики» Андрей Мисюра назначен руководителем «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). Как сообщили URA.RU два источника, 24 января топ-менеджера представят коллективу. Инсайдеры агентства ранее анонсировали, что Мисюра войдет в команду губернатора Евгения Куйвашева.
«Андрей Васильевич назначен директором КРСУ в субботу [21 января]. Сегодня его представят коллективу, сегодня же будет его первый рабочий день», — рассказал собеседник, близкий к КРСУ. Официально подтвердить назначение Мисюры не удалось, в областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU.
Мисюра покинул пост директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») в середине декабря 2022 года. Его сменил Михаил Изюмов из Самары. До перехода на оборонное предприятие Мисюра уже работал в структуре правительства Свердловской области: в 2014—2016 годах он был министром промышленности.
Ранее URA.RU в рубрике «Слухи» рассказывало, что Мисюра в ближайшее время вернется в команду Куйвашева. Источники агентства сообщали, что бывший оборонщик займет какой-либо пост под началом замгубернатора Дмитрия Ионина. Тогда обсуждалось, что Мисюра станет либо директором КРСУ, либо министром инвестиций. Кресло главы КРСУ пустует с января 2022 года, когда структуру покинул прежний руководитель Максим Прачик.
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Бывший директор екатеринбургского оборонного предприятия «НПО автоматики» Андрей Мисюра назначен руководителем «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). Как сообщили URA.RU два источника, 24 января топ-менеджера представят коллективу. Инсайдеры агентства ранее анонсировали, что Мисюра войдет в команду губернатора Евгения Куйвашева. «Андрей Васильевич назначен директором КРСУ в субботу [21 января]. Сегодня его представят коллективу, сегодня же будет его первый рабочий день», — рассказал собеседник, близкий к КРСУ. Официально подтвердить назначение Мисюры не удалось, в областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. Мисюра покинул пост директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») в середине декабря 2022 года. Его сменил Михаил Изюмов из Самары. До перехода на оборонное предприятие Мисюра уже работал в структуре правительства Свердловской области: в 2014—2016 годах он был министром промышленности. Ранее URA.RU в рубрике «Слухи» рассказывало, что Мисюра в ближайшее время вернется в команду Куйвашева. Источники агентства сообщали, что бывший оборонщик займет какой-либо пост под началом замгубернатора Дмитрия Ионина. Тогда обсуждалось, что Мисюра станет либо директором КРСУ, либо министром инвестиций. Кресло главы КРСУ пустует с января 2022 года, когда структуру покинул прежний руководитель Максим Прачик.