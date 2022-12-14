Житель Тюмени в курганских пабликах призывал убивать сотрудников ОМОН

14 декабря 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Житель Тюмени призывал к расправе над силовиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Тюмени осудили на три года условно за призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСИН, ОМОН и судебных приставов. Осужденный занимался экстремисткой деятельностью в соцсетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Житель Тюмени признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, использованием сети «Интернет». Являясь приверженцем экстремистских взглядов, фигурант размещал в открытой группе «Типичная Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» и новостной ленте «kurgan45» высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников ФСИН, ОМОН и судебных приставов», — говорится в сообщении. Тюменский суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой в сети Интернет. Ограничение продлится 2,5 года. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана попал в тюрьму за финансирование международных террористов. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Также сообщалось, что в Екатеринбурге вынесли приговор курганскому террористу, который готовил массовое убийство в техникуме.

Жителя Тюмени осудили на три года условно за призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСИН, ОМОН и судебных приставов. Осужденный занимался экстремисткой деятельностью в соцсетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Житель Тюмени признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, использованием сети «Интернет». Являясь приверженцем экстремистских взглядов, фигурант размещал в открытой группе «Типичная Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» и новостной ленте «kurgan45» высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников ФСИН, ОМОН и судебных приставов», — говорится в сообщении. Тюменский суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой в сети Интернет. Ограничение продлится 2,5 года. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана попал в тюрьму за финансирование международных террористов. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Также сообщалось, что в Екатеринбурге вынесли приговор курганскому террористу, который готовил массовое убийство в техникуме.