Пушилин: командование ВСУ закрывает глаза на жертвы ради обороны Марьинки

Денис Пушилин сказал, что Марьинку могли давно освободить
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командование украинской армии игнорирует большое число жертв, чтобы удерживать оборону Марьинки. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На Марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше [чем Артемовск] удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, все… Но нет», — заявил Пушилин в эфире «
Пушилин ранее сказал, что Марьинку почти взяли под контроль. Он отмечал, что после освобождения этого населенного пункта могут прекратиться обстрелы Донецка и Авдеевки.
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