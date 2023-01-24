Пушилин: командование ВСУ закрывает глаза на жертвы ради обороны Марьинки

24 января 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сказал, что Марьинку могли давно освободить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование украинской армии игнорирует большое число жертв, чтобы удерживать оборону Марьинки. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «На Марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше [чем Артемовск] удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, все… Но нет», — заявил Пушилин в эфире « Соловьев Live ». По его словам, Украина перебрасывает на это направление большое количество резервов и техники. Пушилин ранее сказал, что Марьинку почти взяли под контроль. Он отмечал, что после освобождения этого населенного пункта могут прекратиться обстрелы Донецка и Авдеевки.

Командование украинской армии игнорирует большое число жертв, чтобы удерживать оборону Марьинки. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «На Марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше [чем Артемовск] удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, все… Но нет», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, Украина перебрасывает на это направление большое количество резервов и техники. Пушилин ранее сказал, что Марьинку почти взяли под контроль. Он отмечал, что после освобождения этого населенного пункта могут прекратиться обстрелы Донецка и Авдеевки.