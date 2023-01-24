Пушилин: командование ВСУ закрывает глаза на жертвы ради обороны Марьинки

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Денис Пушилин сказал, что Марьинку могли давно освободить Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование украинской армии игнорирует большое число жертв, чтобы удерживать оборону Марьинки. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«На Марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше [чем Артемовск] удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, все… Но нет», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, Украина перебрасывает на это направление большое количество резервов и техники.

Пушилин ранее сказал, что Марьинку почти взяли под контроль. Он отмечал, что после освобождения этого населенного пункта могут прекратиться обстрелы Донецка и Авдеевки.

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Командование украинской армии игнорирует большое число жертв, чтобы удерживать оборону Марьинки. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «На Марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше [чем Артемовск] удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, все… Но нет», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, Украина перебрасывает на это направление большое количество резервов и техники. Пушилин ранее сказал, что Марьинку почти взяли под контроль. Он отмечал, что после освобождения этого населенного пункта могут прекратиться обстрелы Донецка и Авдеевки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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