Свердловский губернатор собирается в отпуск

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Вручение премии Достояние Урала в Доме Севастьянова. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев проведет первую половину февраля в отпуске, говорят источники Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 30 января уйдет в отпуск. Как сообщили URA.RU два источника во власти, глава региона планирует отдыхать до середины февраля. Руководить областью на эти дни останется первый замгубернатора Алексей Шмыков.

«Со следующего понедельника губернатор будет в двухнедельном отпуске. Примерно до 13—14 февраля. За главного, насколько известно, будет Шмыков», — рассказал собеседник в окружении Куйвашева. Подробные планы главы области не известны. По словам источника во власти, губернатор, скорее всего, будет находиться в Москве: «И в случае необходимости подключаться [к совещаниям] по видеосвязи».

В свердловском департаменте информполитики заявили URA.RU, что на данный момент не располагают сведениями о соответствующем документе шефа. В последний раз Куйвашев был в отпуске в середине октября 2022-го — после губернаторских выборов. Тогда ходили слухи, что глава региона провел около недели в Сочи. Примерно в те же даты в отпуск уходил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 30 января уйдет в отпуск. Как сообщили URA.RU два источника во власти, глава региона планирует отдыхать до середины февраля. Руководить областью на эти дни останется первый замгубернатора Алексей Шмыков. «Со следующего понедельника губернатор будет в двухнедельном отпуске. Примерно до 13—14 февраля. За главного, насколько известно, будет Шмыков», — рассказал собеседник в окружении Куйвашева. Подробные планы главы области не известны. По словам источника во власти, губернатор, скорее всего, будет находиться в Москве: «И в случае необходимости подключаться [к совещаниям] по видеосвязи». В свердловском департаменте информполитики заявили URA.RU, что на данный момент не располагают сведениями о соответствующем документе шефа. В последний раз Куйвашев был в отпуске в середине октября 2022-го — после губернаторских выборов. Тогда ходили слухи, что глава региона провел около недели в Сочи. Примерно в те же даты в отпуск уходил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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