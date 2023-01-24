Свердловский губернатор собирается в отпуск

Евгений Куйвашев проведет первую половину февраля в отпуске, говорят источники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 30 января уйдет в отпуск. Как сообщили URA.RU два источника во власти, глава региона планирует отдыхать до середины февраля. Руководить областью на эти дни останется первый замгубернатора Алексей Шмыков.

«Со следующего понедельника губернатор будет в двухнедельном отпуске. Примерно до 13—14 февраля. За главного, насколько известно, будет Шмыков», — рассказал собеседник в окружении Куйвашева. Подробные планы главы области не известны. По словам источника во власти, губернатор, скорее всего, будет находиться в Москве: «И в случае необходимости подключаться [к совещаниям] по видеосвязи».

В свердловском департаменте информполитики заявили URA.RU, что на данный момент не располагают сведениями о соответствующем документе шефа. В последний раз Куйвашев был в отпуске в середине октября 2022-го — после губернаторских выборов. Тогда ходили слухи, что глава региона провел около недели в Сочи. Примерно в те же даты в отпуск уходил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.