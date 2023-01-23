23 января 2023

Курганцев приглашают работать на оборонном заводе Ижевска за 157 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Алексея Кокорина в п. Варгаши. Курган, сварка, сварщик
В Кургане ищут желающих работать операторами микросварки на оборонном заводе в Удмуртии Фото:

В Кургане ищут желающих работать на оборонном заводе в Ижевске (Республика Удмуртия). Вахтовикам обещают платить более 150 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на популярном сайте с объявлениями.

«На оборонное предприятие в городе Ижевске требуются оператор микросварки с опытом работы от трех лет. Вахта: 60/30. Заработная плата до 157 000 рублей в месяц», — говорится в объявлении. Работодатель бесплатно предоставляет работникам жилье и спецодежду.

Работникам необходимо делать сварку сдвоенным электродом и V-образным электродом, микросварку на установках контактной сварки УМС внутренних межсоединений с ручным совмещением инструмента под микроскопом МБС-1. Также нужно проводить установку навесных элементов, перемычек, бескаркасных катушек методом пайки в микросборках и приборах.

Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают работать крановщиками на нефтегазовом месторождении в Сибири. Вахтовикам готовы платить от 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане ищут желающих строить дома из бруса на Ямале. Бригаде плотников обещают зарплату полумиллиона рублей.

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В Кургане ищут желающих работать на оборонном заводе в Ижевске (Республика Удмуртия). Вахтовикам обещают платить более 150 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на популярном сайте с объявлениями. «На оборонное предприятие в городе Ижевске требуются оператор микросварки с опытом работы от трех лет. Вахта: 60/30. Заработная плата до 157 000 рублей в месяц», — говорится в объявлении. Работодатель бесплатно предоставляет работникам жилье и спецодежду. Работникам необходимо делать сварку сдвоенным электродом и V-образным электродом, микросварку на установках контактной сварки УМС внутренних межсоединений с ручным совмещением инструмента под микроскопом МБС-1. Также нужно проводить установку навесных элементов, перемычек, бескаркасных катушек методом пайки в микросборках и приборах. Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают работать крановщиками на нефтегазовом месторождении в Сибири. Вахтовикам готовы платить от 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане ищут желающих строить дома из бруса на Ямале. Бригаде плотников обещают зарплату полумиллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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