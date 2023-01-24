Названа причина крушения вертолета с министром МВД Украины

Причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области стала ошибка пилота, выбравшего плохой маршрут. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники в украинском МВД.
«Пилот вертолета летел слишком низко в условиях ограниченной видимости. В тот день был сильный туман, и пилот слишком поздно заметил высотный дом», — говорится в сообщении. Также один из источников заявил, что пилот выбрал такой маршрут, так как опасался ракетных ударов с белорусской стороны.
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Причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области стала ошибка пилота, выбравшего плохой маршрут. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники в украинском МВД. «Пилот вертолета летел слишком низко в условиях ограниченной видимости. В тот день был сильный туман, и пилот слишком поздно заметил высотный дом», — говорится в сообщении. Также один из источников заявил, что пилот выбрал такой маршрут, так как опасался ракетных ударов с белорусской стороны. Вертолет с руководством МВД Украины упал на детский сад в Броварах 18 января. В ходе крушения 22 человека пострадали, и 16 погибли. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.