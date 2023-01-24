Силовики поставят на учет семью свердловского школьника, которому педагог заклеила рот скотчем

Инспекция по делам несовершеннолетних проверит инцидент в екатеринбургской гимназии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Организованная инспекцией по делам несовершеннолетних проверка инцидента со свердловским преподавателем, который якобы заклеил скотчем рот ученику, будет касаться не только школы, но и семьи мальчика. По итогам этой проверки их поставят на временный учет. Об этом URA.RU рассказал источник в полиции, знакомый с ситуацией.

«Инициированная проверка предполагает не только работу со школой, директором, преподавателями. В ее рамках сотрудники, естественно, нанесут визит в семью пострадавшего ребенка. Тем более, насколько я понимаю, характер у него не сахар, да и семья там многодетная. Это все усиливает интерес инспекции. Так что на временный учет их в любом случае поставят — таков регламент», — рассказал собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №94 в Екатеринбурге произошел инцидент. По словам мамы ученика третьего класса, ее сын подвергался физическому насилию со стороны педагога. Школьник рассказал маме, что педагог заклеила ему рот скотчем. Позже территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав инициировала проверку.