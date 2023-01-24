Политолог из Белграда объяснил, почему жизнь сербов напрямую зависит от успеха РФ в СВО

Политолог Гайич: успех России в СВО позволит выжить Сербии

24 января 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Сербия останется на исторической земле в случае победы России в СВО, считает Стеван Гайич Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выживание Сербии и существование ее на политической арене напрямую зависит от успешного завершения Россией спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. «Думаю, что Вучич [президент Сербии] будет делать все для НАТО-вской сделки. Единственное, что его удерживает от полного предательства, — это то, что он боится сербского народа и сербской православной церкви. Я уже ожидаю волну протестов. Серия заказана на 29 января. Думаю, что мы входим в зону жесткой турбулентности. Это все вопрос выживания нашего государства. Мы зависим на самом деле сейчас от успеха русской армии. Если РФ победит, у нас есть шанс сражаться и остаться на исторической сцене. Если Россия потерпит поражение, то это будет полнейшая национальная катастрофа для сербов. Это Черногория, Македония, части нынешней Хорватии, где они живут, и так далее. Мы пережили уже два геноцида только в 20 веке, не считая предыдущих веков», — подчеркнул Стеван Гайич. Профессор добавил, что сербы надеются на скорый уход Александра Вучича с поста президента. «Уже партии открыто говорят: „Если тебе так тяжело, если у тебя болит голова, не можешь спать, плохо кушаешь, значит, пойди в отставку, и никто тебя не пожалеет“. Действительно, мы надеемся, что он когда-то выполнит свои угрозы и пойдет в отставку, оставит нас в покое, чтобы мы сами с НАТО уже справлялись. Без его посредничества», — отметил Гайич. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил во время обращения к нации, что не исключает своего ухода в отставку. Он сделает это, если действие поможет спасти страну. По словам Вучича, Сербия оказалась под давлением Запада из-за конфликта на Украине, так как государство отказалось вводить санкции против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выживание Сербии и существование ее на политической арене напрямую зависит от успешного завершения Россией спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. «Думаю, что Вучич [президент Сербии] будет делать все для НАТО-вской сделки. Единственное, что его удерживает от полного предательства, — это то, что он боится сербского народа и сербской православной церкви. Я уже ожидаю волну протестов. Серия заказана на 29 января. Думаю, что мы входим в зону жесткой турбулентности. Это все вопрос выживания нашего государства. Мы зависим на самом деле сейчас от успеха русской армии. Если РФ победит, у нас есть шанс сражаться и остаться на исторической сцене. Если Россия потерпит поражение, то это будет полнейшая национальная катастрофа для сербов. Это Черногория, Македония, части нынешней Хорватии, где они живут, и так далее. Мы пережили уже два геноцида только в 20 веке, не считая предыдущих веков», — подчеркнул Стеван Гайич. Профессор добавил, что сербы надеются на скорый уход Александра Вучича с поста президента. «Уже партии открыто говорят: „Если тебе так тяжело, если у тебя болит голова, не можешь спать, плохо кушаешь, значит, пойди в отставку, и никто тебя не пожалеет“. Действительно, мы надеемся, что он когда-то выполнит свои угрозы и пойдет в отставку, оставит нас в покое, чтобы мы сами с НАТО уже справлялись. Без его посредничества», — отметил Гайич. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил во время обращения к нации, что не исключает своего ухода в отставку. Он сделает это, если действие поможет спасти страну. По словам Вучича, Сербия оказалась под давлением Запада из-за конфликта на Украине, так как государство отказалось вводить санкции против России.