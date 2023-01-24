Мэр воспользовался отставкой шефа полиции Екатеринбурга, чтобы решить давнюю проблему

Мэр Екатеринбурга восстанавливает отношения с УМВД после отставки начальника

С Максимом Метелицей Алексей Орлов (на фото) будет общаться лично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов использовал смену начальника УМВД для налаживания отношений с ведомством. По данным URA.RU, не найдя возможности прийти на официальную церемонию представления нового руководителя — Максима Метелицы, — он принял его у себя через неделю, вечером 24 января. На встрече Орлов дал понять, что заинтересован в постоянном диалоге.

«Орлов и Метелица договорились о периодических встречах, взаимодействии при проведении крупных мероприятий. Особое внимание в этой связи — к 300-летию», — рассказал источник, знакомый с итогами визита Метелицы. В пресс-службе горадминистрации корреспонденту подтвердили, что такой разговор был.

Метелицу назначали 16 января. Через два дня прошла его презентация. Орлову направляли приглашение, но он был занят и вместо себя отправил начальника комитета административных органов Евгения Клюжина.

Считается, что с предшественником Метелицы Игорем Озеровым у Орлова — милиционера в отставке — особой дружбы не было. Например, когда он только стал мэром, долго не мог договориться с УМВД об эвакуации машин, которые мешают нормально чистить улицы. Говорят, нерешенными остаются и некоторые другие задумки Орлова, завязанные на полицию. Зама Орлова Алексея Бубнова Озеров буквально ненавидел. Светские мероприятия, на которые Орлов любит приглашать статусных офицеров, полковник пропускал (был только на инаугурации). «С Озеровым больше общался первый зам Орлова Игорь Сутягин», — поделился один из собеседников во власти.

Так сложилось, что в это же время Орлову приходится выстраивать коммуникацию с фронтменами других силовых ведомств. Летом 2022-го на повышение в Москву уехал его товарищ, начальник УФСБ Алексей Зиновьев. С преемником Зиновьева Игорем Николаевым Орлов познакомился через несколько недель. А в ближайшее время в отставку уйдет друг Орлова — начальник свердловского управления СК Михаил Богинский. Имя его преемника пока не раскрывается.