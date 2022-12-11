11 декабря 2022

Президент Путин наградил сотрудников любимого подрядчика тюменских властей

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин наградил двух сотрудников АО «Мостострой-11» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников АО «Мостострой-11». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Витманаса Валерия — главного инженера АО „Мостострой-11“, Тюменская область», — говорится в документе. Также глава государства присвоил звание «Заслуженный строитель РФ» руководителю проекта компании Евгении Топехиной.

АО «Мостострой-11» является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов в регионе и за его пределами. Ранее президент РФ отметил сотрудников компании «Мостоотряд-36», которая входит в состав акционерного общества.

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Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников АО «Мостострой-11». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Витманаса Валерия — главного инженера АО „Мостострой-11“, Тюменская область», — говорится в документе. Также глава государства присвоил звание «Заслуженный строитель РФ» руководителю проекта компании Евгении Топехиной. АО «Мостострой-11» является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов в регионе и за его пределами. Ранее президент РФ отметил сотрудников компании «Мостоотряд-36», которая входит в состав акционерного общества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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