Президент Путин наградил сотрудников любимого подрядчика тюменских властей

12 декабря 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил двух сотрудников АО «Мостострой-11» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников АО «Мостострой-11». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Витманаса Валерия — главного инженера АО „Мостострой-11“, Тюменская область», — говорится в документе. Также глава государства присвоил звание «Заслуженный строитель РФ» руководителю проекта компании Евгении Топехиной. АО «Мостострой-11» является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов в регионе и за его пределами. Ранее президент РФ отметил сотрудников компании «Мостоотряд-36», которая входит в состав акционерного общества.

Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников АО «Мостострой-11». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Витманаса Валерия — главного инженера АО „Мостострой-11“, Тюменская область», — говорится в документе. Также глава государства присвоил звание «Заслуженный строитель РФ» руководителю проекта компании Евгении Топехиной. АО «Мостострой-11» является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов в регионе и за его пределами. Ранее президент РФ отметил сотрудников компании «Мостоотряд-36», которая входит в состав акционерного общества.