Путин наградил главу тюменской гордумы

Указ о награждении Евгения Заболотного подписал Владимир Путин
Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Заболотного Евгения Борисовича», — стало известно из документа. Спикер с 2018 года является председателем тюменской гордумы.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат гордумы Геннадий Разницын также получил награду от Путина. Мужчину поблагодарили за вклад в одну из ключевых отраслей области.
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