28 ноября 2022
27 ноября 2022

Путин наградил главу тюменской гордумы

Путин отметил вклад председателя городской думы Тюмени Евгения Заболотного
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, заболотный евгений
Указ о награждении Евгения Заболотного подписал Владимир Путин Фото:

Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Заболотного Евгения Борисовича», — стало известно из документа. Спикер с 2018 года является председателем тюменской гордумы.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат гордумы Геннадий Разницын также получил награду от Путина. Мужчину поблагодарили за вклад в одну из ключевых отраслей области.

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Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Заболотного Евгения Борисовича», — стало известно из документа. Спикер с 2018 года является председателем тюменской гордумы. Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат гордумы Геннадий Разницын также получил награду от Путина. Мужчину поблагодарили за вклад в одну из ключевых отраслей области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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