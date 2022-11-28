Путин наградил главу тюменской гордумы

Путин отметил вклад председателя городской думы Тюмени Евгения Заболотного

29 ноября 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Указ о награждении Евгения Заболотного подписал Владимир Путин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Заболотного Евгения Борисовича», — стало известно из документа. Спикер с 2018 года является председателем тюменской гордумы. Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат гордумы Геннадий Разницын также получил награду от Путина. Мужчину поблагодарили за вклад в одну из ключевых отраслей области.

Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Заболотного Евгения Борисовича», — стало известно из документа. Спикер с 2018 года является председателем тюменской гордумы. Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат гордумы Геннадий Разницын также получил награду от Путина. Мужчину поблагодарили за вклад в одну из ключевых отраслей области.