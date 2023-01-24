CNN: США потребовали от Зеленского сменить тактику из-за неудач ВСУ в Артемовске

25 января 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

США требуют у Зеленского изменить тактику ведения боя на направлении Артемовска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальные лица США и Запада призвали Украину сменить тактику ведения боевых действий после жестких боев и неудач в многомесячных боях за город Артемовск (Бахмут). Об этом сообщили западные чиновники со ссылкой на американский телеканал. «На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявили, что США хотят помочь Украине отойти от разыгрываемой битвы на истощение (в Артемовске — прим. URA.RU). Вместо этого чиновники порекомендовали обратить внимание на маневренные и внезапные действия военных подразделений», — рассказали на телеканале CNN . Украинским военным было предложено воспользоваться помощью США и европейских стран, передавших сотни единиц боевой техники. «Поддержка Украины, которой передали технику, в том числе 14 британских танков призваны помочь реализовать новую тактику», — добавили в издании. Ранее URA.RU сообщало о высоких потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), о которых рассказал представитель Пентагона. Военный советник считает, что ослабление помощи со стороны Запада приведет к необратимым последствиям для Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите республик Донбасса от геноцида киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальные лица США и Запада призвали Украину сменить тактику ведения боевых действий после жестких боев и неудач в многомесячных боях за город Артемовск (Бахмут). Об этом сообщили западные чиновники со ссылкой на американский телеканал. «На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявили, что США хотят помочь Украине отойти от разыгрываемой битвы на истощение (в Артемовске — прим. URA.RU). Вместо этого чиновники порекомендовали обратить внимание на маневренные и внезапные действия военных подразделений», — рассказали на телеканале CNN. Украинским военным было предложено воспользоваться помощью США и европейских стран, передавших сотни единиц боевой техники. «Поддержка Украины, которой передали технику, в том числе 14 британских танков призваны помочь реализовать новую тактику», — добавили в издании. Ранее URA.RU сообщало о высоких потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), о которых рассказал представитель Пентагона. Военный советник считает, что ослабление помощи со стороны Запада приведет к необратимым последствиям для Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите республик Донбасса от геноцида киевского режима.