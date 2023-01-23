23 января 2023

В Пентагоне сообщили о больших военных потерях Украины в ходе конфликта

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В Пентагоне признали серьезные потери Украины в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе проведения спецоперации. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный военный из США.

«Сейчас украинские войска столкнулась с высокими потерями. Бои идут очень напряженные», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Пентагоне. По словам американского военного, ослабление военной помощи Украине сейчас приведет к необратимым последствиям.

По данным на 22 января ВСУ потеряли за сутки более 130 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Удары по подразделениям украинских войск наносились сразу по нескольким направлениям, заявили в Минобороны РФ.

После освобождения Соледара, в Бахмуте ужесточились бои. В результате жестоких сражений подразделения ВСУ были отрезана от путей снабжения, из-за чего украинские бойцы теперь не могут получать еду и боеприпасы. Ранее российская армия за неделю освободила четыре населенных пункта на запорожском направлении. При этом сообщалось также о больших потерях со стороны Украины.

Специальная военная операция на Украине началась в конце февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, главные цели СВО — освобождение мирного населения Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны Киева, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе проведения спецоперации. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный военный из США. «Сейчас украинские войска столкнулась с высокими потерями. Бои идут очень напряженные», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Пентагоне. По словам американского военного, ослабление военной помощи Украине сейчас приведет к необратимым последствиям. По данным на 22 января ВСУ потеряли за сутки более 130 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Удары по подразделениям украинских войск наносились сразу по нескольким направлениям, заявили в Минобороны РФ. После освобождения Соледара, в Бахмуте ужесточились бои. В результате жестоких сражений подразделения ВСУ были отрезана от путей снабжения, из-за чего украинские бойцы теперь не могут получать еду и боеприпасы. Ранее российская армия за неделю освободила четыре населенных пункта на запорожском направлении. При этом сообщалось также о больших потерях со стороны Украины. Специальная военная операция на Украине началась в конце февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, главные цели СВО — освобождение мирного населения Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны Киева, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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