В Пентагоне сообщили о больших военных потерях Украины в ходе конфликта

23 января 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

В Пентагоне признали серьезные потери Украины в ходе СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе проведения спецоперации. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный военный из США. «Сейчас украинские войска столкнулась с высокими потерями. Бои идут очень напряженные», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Пентагоне. По словам американского военного, ослабление военной помощи Украине сейчас приведет к необратимым последствиям. По данным на 22 января ВСУ потеряли за сутки более 130 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Удары по подразделениям украинских войск наносились сразу по нескольким направлениям, заявили в Минобороны РФ. После освобождения Соледара, в Бахмуте ужесточились бои. В результате жестоких сражений подразделения ВСУ были отрезана от путей снабжения, из-за чего украинские бойцы теперь не могут получать еду и боеприпасы. Ранее российская армия за неделю освободила четыре населенных пункта на запорожском направлении. При этом сообщалось также о больших потерях со стороны Украины. Специальная военная операция на Украине началась в конце февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, главные цели СВО — освобождение мирного населения Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны Киева, а также демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе проведения спецоперации. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный военный из США. «Сейчас украинские войска столкнулась с высокими потерями. Бои идут очень напряженные», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Пентагоне. По словам американского военного, ослабление военной помощи Украине сейчас приведет к необратимым последствиям. По данным на 22 января ВСУ потеряли за сутки более 130 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Удары по подразделениям украинских войск наносились сразу по нескольким направлениям, заявили в Минобороны РФ. После освобождения Соледара, в Бахмуте ужесточились бои. В результате жестоких сражений подразделения ВСУ были отрезана от путей снабжения, из-за чего украинские бойцы теперь не могут получать еду и боеприпасы. Ранее российская армия за неделю освободила четыре населенных пункта на запорожском направлении. При этом сообщалось также о больших потерях со стороны Украины. Специальная военная операция на Украине началась в конце февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, главные цели СВО — освобождение мирного населения Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны Киева, а также демилитаризация и денацификация Украины.