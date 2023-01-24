В ФРГ испугались эскалации конфликта на Украине из-за немецких танков

Танки Leopard 2 производства Германии не должны быть использованы против России на Украине, так как это может привести к росту напряжения в конфликте. Такое заявление сделала сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.
«Просьба польского правительства о разрешении экспорта немецких боевых танков для Украины является причиной больших беспокойств для нас. Фракция „АдГ“ просит канцлера (ФРГ Олафа) Шольца сохранить свою уклончивую позицию в вопросе отправки боевых танков Leopard. Отправка немецких танков послужит новому витку эскалации», — цитируют слова Вайдель РИА Новости.
Вайдель добавила, что Германия находится на одном континенте с Россией, а США — на другом. Поэтому после предоставления Украине финансовой помощи и боевых машин согласие на передачу танков еще больше втянет стану в конфликт, и Шальц должен показать себя сторонником мирных переговоров.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить немецкие танки Leopard на Украину. Об этом написали в Spiegel. Прежде в ФРГ ставили условия передачи этих танков, если США отправят на Украину свои танки Abrams. Из-за долгого принятия решения в правительстве Германии разгорелся скандал.
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Танки Leopard 2 производства Германии не должны быть использованы против России на Украине, так как это может привести к росту напряжения в конфликте. Такое заявление сделала сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. «Просьба польского правительства о разрешении экспорта немецких боевых танков для Украины является причиной больших беспокойств для нас. Фракция „АдГ“ просит канцлера (ФРГ Олафа) Шольца сохранить свою уклончивую позицию в вопросе отправки боевых танков Leopard. Отправка немецких танков послужит новому витку эскалации», — цитируют слова Вайдель РИА Новости. Вайдель добавила, что Германия находится на одном континенте с Россией, а США — на другом. Поэтому после предоставления Украине финансовой помощи и боевых машин согласие на передачу танков еще больше втянет стану в конфликт, и Шальц должен показать себя сторонником мирных переговоров. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить немецкие танки Leopard на Украину. Об этом написали в Spiegel. Прежде в ФРГ ставили условия передачи этих танков, если США отправят на Украину свои танки Abrams. Из-за долгого принятия решения в правительстве Германии разгорелся скандал.