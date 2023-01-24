Bloomberg: Германия одобрит отправку танков Украине 25 января

Германия разрешит Польше отправить танки Leopard Украине 25 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«Ожидается, что Германия даст Польше разрешение уже в среду на реэкспорт своих немецких танков Leopard на Украину», — написали в издании. В Bloomberg уточнили, что Варшава запросила у Германии позволение на отправку танков во вторник 24 января.
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Германия разрешит Польше отправить танки Leopard Украине 25 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «Ожидается, что Германия даст Польше разрешение уже в среду на реэкспорт своих немецких танков Leopard на Украину», — написали в издании. В Bloomberg уточнили, что Варшава запросила у Германии позволение на отправку танков во вторник 24 января. Ранее стало известно, что Кабинет министров Германии назвал незаконной передачу Варшавой «Леопардов» Украине без разрешения Германии, передает телеканал 360. Сам канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не станет поставлять танки Leopard Киеву, пока США не передадут украинской стороне свои танки Abrams. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг дал разрешение на отправку танков странам Североатлантического альянса. Также сообщалось, что 12 стран ЕС готовы послать на Украину около 100 «Леопардов», передает телеканал ABC.