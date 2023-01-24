Нидерланды придумали трюк с передачей танков Leopard Украине

Нидерланды намерены купить у Германии танки Leopard, чтобы передать их в дальнейшем Украине

25 января 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Нидерланды хотят купить танки Leopard 2 у бундесвера, чтобы передать их ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды могут приобрести танки Leopard 2 у Германии, чтобы затем передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Мы взяли их в аренду. То есть мы можем их купить. То есть мы можем пожертвовать их», — заявил Рютте в интервью немецкому Frankfurter Allgemeine Zeitung . Нидерландский лидер, однако, отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставки Киеву танков немецкого производства Leopard 2. Кроме того, президент США Джо Байден в ближайшие дни будет готов принять решение о передаче Украине танков Abrams.

Нидерланды могут приобрести танки Leopard 2 у Германии, чтобы затем передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Мы взяли их в аренду. То есть мы можем их купить. То есть мы можем пожертвовать их», — заявил Рютте в интервью немецкому Frankfurter Allgemeine Zeitung. Нидерландский лидер, однако, отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставки Киеву танков немецкого производства Leopard 2. Кроме того, президент США Джо Байден в ближайшие дни будет готов принять решение о передаче Украине танков Abrams.