Нидерланды придумали трюк с передачей танков Leopard Украине

Нидерланды могут приобрести танки Leopard 2 у Германии, чтобы затем передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
«Мы взяли их в аренду. То есть мы можем их купить. То есть мы можем пожертвовать их», — заявил Рютте в интервью немецкому Frankfurter Allgemeine Zeitung. Нидерландский лидер, однако, отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставки Киеву танков немецкого производства Leopard 2. Кроме того, президент США Джо Байден в ближайшие дни будет готов принять решение о передаче Украине танков Abrams.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Нидерланды могут приобрести танки Leopard 2 у Германии, чтобы затем передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Мы взяли их в аренду. То есть мы можем их купить. То есть мы можем пожертвовать их», — заявил Рютте в интервью немецкому Frankfurter Allgemeine Zeitung. Нидерландский лидер, однако, отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставки Киеву танков немецкого производства Leopard 2. Кроме того, президент США Джо Байден в ближайшие дни будет готов принять решение о передаче Украине танков Abrams.