Госдеп: решение по передаче танков Abrams Киеву будет принято в ближайшие дни

Решение о поставках танков западного образца Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет принято в ближайшие дни. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Я думаю, что решение по этим вопросам будет принято в ближайшие дни. Это всем дается непросто», — сообщила Шерман, ее слова передает официальный сайт Госдепартамента США. Решение о поставках касается танков американского производства M1 Abrams, а также немецких танков Leopard 2.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц дал согласие на поставку Leopard 2 Киеву. Кроме того, согласно сообщению Bloomberg, Бундестаг планирует одобрить реэкспорт танков данной модели со стороны Польши 25 января. Что касается Соединенных Штатов, то в Пентагоне также подтвердили передачу тяжелого вооружения Украине. Президент США Джо Байден, со слов источника в ведомстве, одобрил поставки танков Abrams.
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Решение о поставках танков западного образца Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет принято в ближайшие дни. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Я думаю, что решение по этим вопросам будет принято в ближайшие дни. Это всем дается непросто», — сообщила Шерман, ее слова передает официальный сайт Госдепартамента США. Решение о поставках касается танков американского производства M1 Abrams, а также немецких танков Leopard 2. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц дал согласие на поставку Leopard 2 Киеву. Кроме того, согласно сообщению Bloomberg, Бундестаг планирует одобрить реэкспорт танков данной модели со стороны Польши 25 января. Что касается Соединенных Штатов, то в Пентагоне также подтвердили передачу тяжелого вооружения Украине. Президент США Джо Байден, со слов источника в ведомстве, одобрил поставки танков Abrams.