Госдеп: решение по передаче танков Abrams Киеву будет принято в ближайшие дни 24 января 2023 в 23:10 Размер текста - 17 + Соединенные Штаты примут окончательное решение о поставках Abrams и Leopard Киеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о поставках танков западного образца Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет принято в ближайшие дни. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Я думаю, что решение по этим вопросам будет принято в ближайшие дни. Это всем дается непросто», — сообщила Шерман, ее слова передает официальный сайт Госдепартамента США . Решение о поставках касается танков американского производства M1 Abrams, а также немецких танков Leopard 2. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц дал согласие на поставку Leopard 2 Киеву. Кроме того, согласно сообщению Bloomberg, Бундестаг планирует одобрить реэкспорт танков данной модели со стороны Польши 25 января. Что касается Соединенных Штатов, то в Пентагоне также подтвердили передачу тяжелого вооружения Украине. Президент США Джо Байден, со слов источника в ведомстве, одобрил поставки танков Abrams. Решение о поставках танков западного образца Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет принято в ближайшие дни. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Я думаю, что решение по этим вопросам будет принято в ближайшие дни. Это всем дается непросто», — сообщила Шерман, ее слова передает официальный сайт Госдепартамента США. Решение о поставках касается танков американского производства M1 Abrams, а также немецких танков Leopard 2. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц дал согласие на поставку Leopard 2 Киеву. Кроме того, согласно сообщению Bloomberg, Бундестаг планирует одобрить реэкспорт танков данной модели со стороны Польши 25 января. Что касается Соединенных Штатов, то в Пентагоне также подтвердили передачу тяжелого вооружения Украине. Президент США Джо Байден, со слов источника в ведомстве, одобрил поставки танков Abrams. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям