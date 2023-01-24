24 января 2023

Госдеп: решение по передаче танков Abrams Киеву будет принято в ближайшие дни

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк, полигон еланский
Соединенные Штаты примут окончательное решение о поставках Abrams и Leopard Киеву Фото:
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Решение о поставках танков западного образца Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет принято в ближайшие дни. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Я думаю, что решение по этим вопросам будет принято в ближайшие дни. Это всем дается непросто», — сообщила Шерман, ее слова передает официальный сайт Госдепартамента США. Решение о поставках касается танков американского производства M1 Abrams, а также немецких танков Leopard 2.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц дал согласие на поставку Leopard 2 Киеву. Кроме того, согласно сообщению Bloomberg, Бундестаг планирует одобрить реэкспорт танков данной модели со стороны Польши 25 января. Что касается Соединенных Штатов, то в Пентагоне также подтвердили передачу тяжелого вооружения Украине. Президент США Джо Байден, со слов источника в ведомстве, одобрил поставки танков Abrams.

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Решение о поставках танков западного образца Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет принято в ближайшие дни. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Я думаю, что решение по этим вопросам будет принято в ближайшие дни. Это всем дается непросто», — сообщила Шерман, ее слова передает официальный сайт Госдепартамента США. Решение о поставках касается танков американского производства M1 Abrams, а также немецких танков Leopard 2. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц дал согласие на поставку Leopard 2 Киеву. Кроме того, согласно сообщению Bloomberg, Бундестаг планирует одобрить реэкспорт танков данной модели со стороны Польши 25 января. Что касается Соединенных Штатов, то в Пентагоне также подтвердили передачу тяжелого вооружения Украине. Президент США Джо Байден, со слов источника в ведомстве, одобрил поставки танков Abrams.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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