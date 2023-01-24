24 января 2023
23 января 2023

Эксперты назвали самые популярные авианаправления из Тюмени

Avaisales: среди популярных авианаправлений из Тюмени самым дорогим стал рейс в Минеральные воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, пассажир, дорожная сумка
Самыми популярными авианаправлениями из Тюмени стали Минеральные воды, Сочи и Санкт-Петербург Фото:

В феврале 2023 года среди популярных авианаправлений у тюменцев самым дорогим стал рейс в Минеральные воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Avaisales.

«Направление — Минеральные воды. Средний чек туда — обратно — 11 800 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Вторым популярным направлением у тюменцев стал Сочи. Билеты в обе стороны обойдутся жителям примерно в 10 400 рублей. Также в топ авианаправлений вошли Санкт-Петербург (8 800 рублей), Москва (6 900 рублей) и Махачкала (5 700 рублей).

Ранее URA.RU писало, что в конце января из Тюмени запустят прямой рейс на Шри-Ланку. Однако по словам сотрудника одной из городских турфирм, отдых на побережье Индийского океана будет стоить гораздо дороже отпуска в Таиланде.

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В феврале 2023 года среди популярных авианаправлений у тюменцев самым дорогим стал рейс в Минеральные воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Avaisales. «Направление — Минеральные воды. Средний чек туда — обратно — 11 800 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Вторым популярным направлением у тюменцев стал Сочи. Билеты в обе стороны обойдутся жителям примерно в 10 400 рублей. Также в топ авианаправлений вошли Санкт-Петербург (8 800 рублей), Москва (6 900 рублей) и Махачкала (5 700 рублей). Ранее URA.RU писало, что в конце января из Тюмени запустят прямой рейс на Шри-Ланку. Однако по словам сотрудника одной из городских турфирм, отдых на побережье Индийского океана будет стоить гораздо дороже отпуска в Таиланде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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