Эксперты назвали самые популярные авианаправления из Тюмени

В феврале 2023 года среди популярных авианаправлений у тюменцев самым дорогим стал рейс в Минеральные воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Avaisales.
«Направление — Минеральные воды. Средний чек туда — обратно — 11 800 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Вторым популярным направлением у тюменцев стал Сочи. Билеты в обе стороны обойдутся жителям примерно в 10 400 рублей. Также в топ авианаправлений вошли Санкт-Петербург (8 800 рублей), Москва (6 900 рублей) и Махачкала (5 700 рублей).
Ранее URA.RU писало, что в конце января из Тюмени запустят прямой рейс на Шри-Ланку. Однако по словам сотрудника одной из городских турфирм, отдых на побережье Индийского океана будет стоить гораздо дороже отпуска в Таиланде.
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В феврале 2023 года среди популярных авианаправлений у тюменцев самым дорогим стал рейс в Минеральные воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Avaisales. «Направление — Минеральные воды. Средний чек туда — обратно — 11 800 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Вторым популярным направлением у тюменцев стал Сочи. Билеты в обе стороны обойдутся жителям примерно в 10 400 рублей. Также в топ авианаправлений вошли Санкт-Петербург (8 800 рублей), Москва (6 900 рублей) и Махачкала (5 700 рублей). Ранее URA.RU писало, что в конце января из Тюмени запустят прямой рейс на Шри-Ланку. Однако по словам сотрудника одной из городских турфирм, отдых на побережье Индийского океана будет стоить гораздо дороже отпуска в Таиланде.