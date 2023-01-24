Эксперты назвали самые популярные авианаправления из Тюмени

Avaisales: среди популярных авианаправлений из Тюмени самым дорогим стал рейс в Минеральные воды

25 января 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Самыми популярными авианаправлениями из Тюмени стали Минеральные воды, Сочи и Санкт-Петербург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В феврале 2023 года среди популярных авианаправлений у тюменцев самым дорогим стал рейс в Минеральные воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Avaisales. «Направление — Минеральные воды. Средний чек туда — обратно — 11 800 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Вторым популярным направлением у тюменцев стал Сочи. Билеты в обе стороны обойдутся жителям примерно в 10 400 рублей. Также в топ авианаправлений вошли Санкт-Петербург (8 800 рублей), Москва (6 900 рублей) и Махачкала (5 700 рублей). Ранее URA.RU писало, что в конце января из Тюмени запустят прямой рейс на Шри-Ланку. Однако по словам сотрудника одной из городских турфирм, отдых на побережье Индийского океана будет стоить гораздо дороже отпуска в Таиланде.

В феврале 2023 года среди популярных авианаправлений у тюменцев самым дорогим стал рейс в Минеральные воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Avaisales. «Направление — Минеральные воды. Средний чек туда — обратно — 11 800 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Вторым популярным направлением у тюменцев стал Сочи. Билеты в обе стороны обойдутся жителям примерно в 10 400 рублей. Также в топ авианаправлений вошли Санкт-Петербург (8 800 рублей), Москва (6 900 рублей) и Махачкала (5 700 рублей). Ранее URA.RU писало, что в конце января из Тюмени запустят прямой рейс на Шри-Ланку. Однако по словам сотрудника одной из городских турфирм, отдых на побережье Индийского океана будет стоить гораздо дороже отпуска в Таиланде.