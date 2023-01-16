Новое направление для отдыха из Тюмени будет доступно немногим

Отдых на Шри-Ланке обойдется тюменцам дороже, чем отдых в Таиланде

17 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Цена туров на Шри-Ланку начинается от 160 тысяч рублей Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Прямой перелет из Тюмени на отдых на Шри-Ланку обойдется горожанам в круглую сумму. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник одной из турфирм города. По его словам, такой экзотический отдых на побережье Индийского океана будет стоить гораздо дороже, чем отдых в Таиланде. «Чартерный рейс запустят уже с 30 января и за те дни, когда анонсировали новый рейс, тюменцы раскупили большую часть мест. Рейсы станут регулярными и постепенно будет увеличиваться их количество. Отдых на Шри-Ланке, конечно, не из дешевых. Стоимость путевки на двоих начинается от 160 тысяч рублей за десять дней. И эта минимальная сумма, пока запускают первый рейс. Потом цена туров подорожает», — сообщает турагент. По словам тюменки, цена за отдых на Шри-Ланке гораздо выше, чем стоимость отдыха в Таиланде за то же количество дней. «Это Индийский океан, там совсем другой уровень отдыха и цены, конечно, разнятся. Не всем доступный отдых, я бы сказала», — добавляет собеседница агентства. Ранее URA.RU анонсировало запуск прямых рейсов из Тюмени на Шри-Ланку. До нововведения в аэропорту Рощино тюменцам приходилось добираться на остров с пересадками в двух странах и трех разных городах. Общий маршрут при этом составлял два с половиной дня.

Прямой перелет из Тюмени на отдых на Шри-Ланку обойдется горожанам в круглую сумму. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник одной из турфирм города. По его словам, такой экзотический отдых на побережье Индийского океана будет стоить гораздо дороже, чем отдых в Таиланде. «Чартерный рейс запустят уже с 30 января и за те дни, когда анонсировали новый рейс, тюменцы раскупили большую часть мест. Рейсы станут регулярными и постепенно будет увеличиваться их количество. Отдых на Шри-Ланке, конечно, не из дешевых. Стоимость путевки на двоих начинается от 160 тысяч рублей за десять дней. И эта минимальная сумма, пока запускают первый рейс. Потом цена туров подорожает», — сообщает турагент. По словам тюменки, цена за отдых на Шри-Ланке гораздо выше, чем стоимость отдыха в Таиланде за то же количество дней. «Это Индийский океан, там совсем другой уровень отдыха и цены, конечно, разнятся. Не всем доступный отдых, я бы сказала», — добавляет собеседница агентства. Ранее URA.RU анонсировало запуск прямых рейсов из Тюмени на Шри-Ланку. До нововведения в аэропорту Рощино тюменцам приходилось добираться на остров с пересадками в двух странах и трех разных городах. Общий маршрут при этом составлял два с половиной дня.