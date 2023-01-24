Участник СВО из курганского села показал, чем снарядили его земляки. Видео

25 января 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

В Мансурово всем селом собирали вещи бойцу в зону СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Мансурово Курганской области собрали необходимые вещи для земляка, участвующего в СВО, и отправили снаряжение в зону спецоперации. Боец отблагодарил односельчан и прислал видеоотчет, который опубликовал в соцсети «ВКонтакте» его друг Дмитрий Иванов. «Получил вашу помощь: кроссовки, перчатки, тактический ремень, который очень необходим мне, укомплектованную аптечку, камуфляж на флисе, который также тут необходим, так как здесь нет зимы, днем плюс, ночью минус. Получил еще самое главное, что мне было нужно — ветро-влагозащитный костюм, он внутри прорезиненный, если будет грязный, то просто водой его обливаешь — и все, стирать не надо», — рассказывает за кадром боец. Ранее курганцы отправляли бойцам из зоны СВО строительную технику: бензопилу, монтажные пистолеты и ручные пилы. URA.RU рассказывало, что из Курганской области также в зону проведения спецоперации было отправлено более двух тонн груза с инструментами и зимними вещами. Спецоперацию на территории Украины Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель СВО — освобождение Донбасса от геноцида «киевского режима», а также денацификация и демилитаризация Украины.

В селе Мансурово Курганской области собрали необходимые вещи для земляка, участвующего в СВО, и отправили снаряжение в зону спецоперации. Боец отблагодарил односельчан и прислал видеоотчет, который опубликовал в соцсети «ВКонтакте» его друг Дмитрий Иванов. «Получил вашу помощь: кроссовки, перчатки, тактический ремень, который очень необходим мне, укомплектованную аптечку, камуфляж на флисе, который также тут необходим, так как здесь нет зимы, днем плюс, ночью минус. Получил еще самое главное, что мне было нужно — ветро-влагозащитный костюм, он внутри прорезиненный, если будет грязный, то просто водой его обливаешь — и все, стирать не надо», — рассказывает за кадром боец. Ранее курганцы отправляли бойцам из зоны СВО строительную технику: бензопилу, монтажные пистолеты и ручные пилы. URA.RU рассказывало, что из Курганской области также в зону проведения спецоперации было отправлено более двух тонн груза с инструментами и зимними вещами. Спецоперацию на территории Украины Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель СВО — освобождение Донбасса от геноцида «киевского режима», а также денацификация и демилитаризация Украины.