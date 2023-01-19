Курганцы отправят бойцам из зоны СВО строительную технику. Фото

20 января 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Курганские волонтеры отправят в зону СВО бензопилу и монтажные пистолеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащим, которые участвуют в зоне боевых действий на Украине, отправят бензопилу, монтажные пистолеты и ручные пилы из Кургана. Об этом URA.RU сообщила местный волонтер. «Забрали очень ценную посылку с инструментами от одного из предпринимателей. В ней бензопила с маслом и цепями, ручные пилы, пистолеты для монтажной пены, шуруповерт. Инструменты всегда в особом спросе у парней, будут очень благодарны!», — сказала волонтер. Также совместными усилиями жители Курганской области собрали защитные крема, термобелье, маскхалаты, окопные свечи, отличительные повязки, пятиточечники и продукты питания. Также для бойцов из зоны СВО школьники сделали ордена, написали письма и рисунки. Ранее URA.RU писало, что курганская пенсионерка отправила военным бинокль, который ей подарил сын. Также сообщалось, что из Курганской области в зону СВО отправили более двух тонн груза с инструментами и зимними вещами. С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что перед ВС РФ стоит задача по освобождению Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины. Курганцы отправят бойцам из зоны СВО бензопилу, монтажные пистолеты и шуруповерт Фото волонтера из Кургана, соцсеть «ВКонтакте»

Военнослужащим, которые участвуют в зоне боевых действий на Украине, отправят бензопилу, монтажные пистолеты и ручные пилы из Кургана. Об этом URA.RU сообщила местный волонтер. «Забрали очень ценную посылку с инструментами от одного из предпринимателей. В ней бензопила с маслом и цепями, ручные пилы, пистолеты для монтажной пены, шуруповерт. Инструменты всегда в особом спросе у парней, будут очень благодарны!», — сказала волонтер. Также совместными усилиями жители Курганской области собрали защитные крема, термобелье, маскхалаты, окопные свечи, отличительные повязки, пятиточечники и продукты питания. Также для бойцов из зоны СВО школьники сделали ордена, написали письма и рисунки. Ранее URA.RU писало, что курганская пенсионерка отправила военным бинокль, который ей подарил сын. Также сообщалось, что из Курганской области в зону СВО отправили более двух тонн груза с инструментами и зимними вещами. С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что перед ВС РФ стоит задача по освобождению Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины.