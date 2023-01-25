В США рассказали о нюансах поставок танков Украине

Reuters: процесс поставки танков Abrams Киеву займет несколько лет

Процесс поставки танков Abrams Украине займет месяцы или даже годы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти США готовы запустить процедуру передачи украинским военным танков Abrams, однако такой процесс может занять месяцы и даже годы. Об этом сообщают источники в Белом доме.

«Это решение (о поставке танков — прим. URA.RU) может быть озвучено уже в среду», — цитирует Reuters чиновника. Официальные лица пояснили агентству, что скорее всего боевые машины закупят через фонд под названием «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI), который позволяет Белому дому закупать для нужд Украины военную технику у оборонных предприятий, но не использовать существующие запасы вооружений, которые хранятся на складах. «[Однако] Процесс может занять месяцы и даже годы», — добавил другой источник в администрации президента США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что решение о поставках американских танков Abrams будет принято Госдепартаментом в ближайшие дни. По данным издания Politico, Вашингтон готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) до полусотни боевых машин. Предполагается, что таким образом Байден намерен подать пример Германии, которая так и не приняла решения по поставке танков Leopard.