Курганский бизнесмен Бабочкин судится с застройщиком, который строит высотку на берегу Тобола

Бизнесмен Бабочкин судится из-за незаконного межевания на земельном участке строящейся высотки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский бизнесмен Александр Бабочкин судится со строительной компанией «СЗ АС ГРУПП», которая строит высотку на берегу реки Тобол в микрорайоне Шевелевка. Застройщик хочет добиться, чтобы межевание на этом земельном участке признали незаконным и отменили его результаты. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда. Также в качестве ответчика выступает администрация города.

В первой инстанции суд признал данное межевание незаконным и удовлетворил иск предпринимателя. Однако после апелляции владельца компании «СЗ АС ГРУПП» Натальи Аверьяновой, решение отменили. «В связи с наличием у спорного земельного участка, расположенного по адресу улица 5-я Больничная, 2, собственника и арендатора, результаты межевания не могут быть оспорены путем признания их недействительными и исключения сведений о местоположении границ участка из ЕГРН ввиду возникшего в настоящем случае спора о праве», — говорится в документе. Также в решении указано, что истцом избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.

Причиной спора стало то, что в 2017 году бизнесмен Бабочкин приобрел частный жилой дом по улице 6-я Больничная, 11. После выяснилось, что данный объект оказался в границах земельного участка, на котором позже началась стройка 19-этажной высотки. Предприниматель обращался за уточнением местоположения границ земельного участка в компанию ООО «Гис-Сервис», где установили, что при межевании была допущена ошибка. «При выполнении работ по составлению межевого плана было выявлено, что контур многоконтурного земельного участка по ул. 6-я Больничная, 11, расположен в месторасположении участка по ул. 5-я Больничная, 2. Кадастровым инженером было указано, что причиной данного наложения является ошибка, допущенная при определении месторасположения границ земельного участка», — указано в документе арбитража.

В конце прошлого года Бабочкин подал кассационную жалобу. Следующее заседание по данному делу состоится первого февраля 2023 года в Арбитражном суде Уральского округа.

URA.RU обратилось за комментарием к Александру Бабочкину. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до директора «СЗ АС ГРУПП» не удалось, номер не отвечал.

Ранее сообщалось, что власти Кургана разрешили достроить высотку на набережной после запрета прокуратуры. До этого местные жители жаловались на то, что возведение данной многоэтажки небезопасно из-за недостаточного берегоукрепления.