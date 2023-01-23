Высотку планируют достроить до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города Кургана разрешила продолжить строительство высотки на берегу реки Тобол в микрорайоне Шевелевка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель застройщика. Ранее прокуратура области признавала данную стройку незаконной после жалоб местных жителей на недостаточное берегоукрепление.

«В мэрии Кургана нам продлили разрешение на строительство дома по улице 5-я Больничная в Шевелевке. У нас все хорошо. Вся проектная документация в порядке, работа идет», — сообщили в строительной компании «СЗ АС Групп». При этом, по данным на конец 2022 года, на сайте муниципалитета нет никаких новых выданных разрешений на строительство данного дома.

Ранее прокуратура Курганской области признала проектную документацию, результаты инженерных изысканий и разрешение на строительство многоэтажного дома на набережной Тобола незаконным. Кроме того, в прошлом году в следственный отдел СУ СКР региона прокуратурой передавались материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана по факту возобновления строительства высотки. На момент публикации ответ от мэрии не поступил.

Строительство высотки на 19 этажей планируют завершить до конца четвертого квартала 2024 года. В одноподъездном доме в жилом комплексе «Тихий берег» будет расположено 119 квартир. Жилая площадь объекта составляет более 7,5 тысяч квадратных метров. На территории дома будет расположена детская и спортивная площадки.

До этого URA.RU писало, что в Кургане застройщику Бабочкину запретили строить многоэтажку в центре города. Прокуратура области отменила скандальную стройку из-за нарушений в документации. Позже бизнесмен сообщил, что будет обжаловать данный запрет. По словам застройщика, это решение было принято судом под давлением.

Мэрия Кургана разрешила компании «СЗ АС ГРУПП» достроить высотку в микрорайоне Шевелевка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многоэтажный дом находится на берегу реки Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее прокуратура отменяла разрешение на стройку высотки после жалоб местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высотку на берегу набережной Тобола должны достроить до конца 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU