У кондукторов в Кургане после начала транспортной реформы изменилась зарплата

25 января 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Раньше, по словам кондуктора, зарплата была 15 000 рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане зарплата у кондукторов новых автобусных маршрутов выросла с 15 тысяч до 19-20 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказала кондуктор, работающая на одном из новых автобусных маршрутов. «Зарплата стала лучше, пассажиропоток вырос. Если раньше зарплата была 15 000, то сейчас 19 000-20 000 рублей», — сообщила кондуктор, пожелавшая остаться анонимной. Она уточнила, что такая зарплата выплачивается при графике два через два. По ее словам, раньше на конечной у кондуктора и водителя было по 4-5 минут отдыха, но с новыми графиками этого времени стало меньше. Она отметила, что водители стараются соблюдать график, но сейчас стало слишком много объездов, светофоров и лежачих полицейских. Также, по ее словам, гонки между автобусами продолжаются. Другая кондуктор рассказала URA.RU, что на нее транспортная реформа почти не повлияла. По ее словам, только стало больше вопросов от пассажиров. Чтобы решить эту проблему и подсказать номер автобуса пассажирам, она начала изучать новые маршруты еще в декабре. Собеседницы URA.RU добавили, что пока им не выдали жилеты, в которых будут работать все кондукторы новых маршрутов. С 2023 года в Кургане начала действовать транспортная реформа, в рамках которой новые 40 маршрутов постепенно заменят 51 старый. Представители власти отмечали, что реформа поможет сохранить стоимость проезда и избежать гонок между автобусами. При этом горожане жалуются, что им приходится долго стоять на остановках. Ранее перевозчики связывали проблемы транспортной реформы с неудобными графиками, которые не были адаптированы под изменения, произошедшие на дорогах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане зарплата у кондукторов новых автобусных маршрутов выросла с 15 тысяч до 19-20 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказала кондуктор, работающая на одном из новых автобусных маршрутов. «Зарплата стала лучше, пассажиропоток вырос. Если раньше зарплата была 15 000, то сейчас 19 000-20 000 рублей», — сообщила кондуктор, пожелавшая остаться анонимной. Она уточнила, что такая зарплата выплачивается при графике два через два. По ее словам, раньше на конечной у кондуктора и водителя было по 4-5 минут отдыха, но с новыми графиками этого времени стало меньше. Она отметила, что водители стараются соблюдать график, но сейчас стало слишком много объездов, светофоров и лежачих полицейских. Также, по ее словам, гонки между автобусами продолжаются. Другая кондуктор рассказала URA.RU, что на нее транспортная реформа почти не повлияла. По ее словам, только стало больше вопросов от пассажиров. Чтобы решить эту проблему и подсказать номер автобуса пассажирам, она начала изучать новые маршруты еще в декабре. Собеседницы URA.RU добавили, что пока им не выдали жилеты, в которых будут работать все кондукторы новых маршрутов. С 2023 года в Кургане начала действовать транспортная реформа, в рамках которой новые 40 маршрутов постепенно заменят 51 старый. Представители власти отмечали, что реформа поможет сохранить стоимость проезда и избежать гонок между автобусами. При этом горожане жалуются, что им приходится долго стоять на остановках. Ранее перевозчики связывали проблемы транспортной реформы с неудобными графиками, которые не были адаптированы под изменения, произошедшие на дорогах.