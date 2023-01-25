По словам Олега Колесникова, у него недостаточно опыта для работы губернатором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации на Украине, не хочет управлять каким-либо субъектом в РФ после возвращения с фронта. Как он сообщил URA.RU, у него недостаточно опыта для этого. Так Колесников прокомментировал ранее озвученную информацию о том, что участники СВО могут быть задействованы как кандидаты на выборах в органы исполнительной власти.

«Губернатор должен быть в первую очередь управленцем, чиновником. Он должен пройти некоторую школу… Быть мэром города, замгубернатора. То есть, должен быть в этой стезе. У меня этого опыта нет. И я не хочу этого», — сообщил URA.RU Колесников.

По словам депутата, в условиях спецоперации трудно прогнозировать свое будущее. А размышления некоторых политологов, пророчащих ему губернаторское кресло, смешны.

«Улыбаюсь… Смешно, честно говоря. Конечно, это не серьезно. Мы ведь там [на фронте] находимся не для этого и не за этим [не для повышения политического рейтинга]. Это не является тем критерием, по которому судят людей. Поверьте, там [на фронте] такими категориями не рассуждают», — подытожил депутат.

Ранее «Ведомости» сообщили, что участники СВО будут выдвигаться на выборы в органы законодательной и исполнительной власти. То есть, у бывших военных, добровольцев и волонтеров появились возможности включиться в гонку за депутатские мандаты и губернаторские кресла. Как отметили в газете, такие люди показали себя патриотами, и имеют шансы начать политическую деятельность.