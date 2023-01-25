В Екатеринбурге отстранили от работы педагога, заклеившего ученику рот скотчем

Учительница екатеринбургской гимназии ушла на больничный после скандала с учеником Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Учитель элитной гимназии №94 Екатеринбурга, которая заклеивала рот ученика скотчем, ушла на больничный. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования.

«Педагог со вчерашнего дня находится на больничном. После выхода педагога будет завершено расследование и вынесено решение. Сегодня состоялась встреча мамы ребенка и директора школы», — сказано в сообщении. По словам источника URA.RU, уйти на больничный педагога попросило руководство гимназии.

Ранее URA.RU писало, что в престижной гимназии №94 в Екатеринбурге разгорелся скандал. Мама третьеклассника заявила, что сын подвергался физическому насилию со стороны молодого учителя. По словам мальчика, учительница заклеила ему рот скотчем. После публикации URA.RU данным инцидентом заинтересовалась территориальная комиссия по делам несовершеннолетних. Семью поставили на учет.