После протестов жителей ХМАО Wildberries отменил платную доставку

Теперь доставка в пункты выдачи городов ХМАО вновь бесплатная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Wildberries отменил платную доставку в пункты выдачи городов ХМАО. Ранее жители Югры создали петицию против введенной дополнительной платы. Итоги протестной кампании опубликованы на сайте change.org.

«Победа. Эта петиция выиграла с 1698 подписантами! Платная доставка отменена. Всем спасибо», — говорится на странице обращения. При проверке корреспондентом URA.RU стоимости доставки в города ХМАО в приложении маркетплейса информация подтвердилась.

Считая ХМАО удаленным регионом, Wildberries брал за доставку 200 рублей. При этом клиентов также возмутил платный возврат в 100 рублей, если вещь не подошла. Сейчас маркетплейс изменил условия бесплатных возвратов, увеличив общую сумму и процент выкупа. «Если заказанные товары вам не подойдут, нам нужно будет их вернуть на склад. У клиентов с суммой выкупа меньше 10000 рублей и процентом выкупа меньше 50% обратная доставка каждого товара при отказе будет стоить 50 рублей», — сказано в приложении Wildberries.

Маркетплейс изменил условия возвратов, увеличив сумму и процент выкупа Фото: скриншот приложения Wildberries

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались в социальных сетях на Wildberries, который стал брать плату за доставку в пункты выдачи. Покупатели задумались об уходе на другие онлайн-платформы.