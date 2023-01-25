Командир танкового подразделения ВС РФ раскрыл, как уничтожат танки Abrams и Leopard 2

Россия будет уничтожать танки Abrams и Leopard 2 при помощи противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Об этом URA.RU заявил командир танкового подразделения ВС РФ.
«Дальность действия ПТУР до 6 км. Дальность огневого поражения танков до 4 км. Вероятность уничтожения составляет 90%», — заявил командир. Он также добавил, что танки Abrams и Leopard 2 являются устаревшими на фоне российского танка Т-90М.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января в правительстве Германии заявили об отправке на Украину 14 танков Leopard 2. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что его страна передаст Киеву 31 танк Abrams.
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Россия будет уничтожать танки Abrams и Leopard 2 при помощи противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Об этом URA.RU заявил командир танкового подразделения ВС РФ. «Дальность действия ПТУР до 6 км. Дальность огневого поражения танков до 4 км. Вероятность уничтожения составляет 90%», — заявил командир. Он также добавил, что танки Abrams и Leopard 2 являются устаревшими на фоне российского танка Т-90М. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января в правительстве Германии заявили об отправке на Украину 14 танков Leopard 2. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что его страна передаст Киеву 31 танк Abrams.