Песков раскритиковал решение МОКа о частичном допуске россиян к турнирам

26 января 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Песков счел невозможным комментировать решение МОКа по спортсменам из РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о частичном допуске спортсменов до международных соревнований не поддается комментированию. По его словам, в формулировках МОК много политики. «Считаю невозможным комментировать [это решение] до рассмотрения. В формулировках инициативы много политики, что должно быть чуждым организации», — пишет «РБК Спорт» со ссылкой на Пескова. Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации на Украине. Также МОК запретил России транслировать Олимпийские игры ближайшие десять лет. Кроме того МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о частичном допуске спортсменов до международных соревнований не поддается комментированию. По его словам, в формулировках МОК много политики. «Считаю невозможным комментировать [это решение] до рассмотрения. В формулировках инициативы много политики, что должно быть чуждым организации», — пишет «РБК Спорт» со ссылкой на Пескова. Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации на Украине. Также МОК запретил России транслировать Олимпийские игры ближайшие десять лет. Кроме того МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов.