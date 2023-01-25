Песков раскритиковал решение МОКа о частичном допуске россиян к турнирам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о частичном допуске спортсменов до международных соревнований не поддается комментированию. По его словам, в формулировках МОК много политики.
«Считаю невозможным комментировать [это решение] до рассмотрения. В формулировках инициативы много политики, что должно быть чуждым организации», — пишет «РБК Спорт» со ссылкой на Пескова.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации на Украине. Также МОК запретил России транслировать Олимпийские игры ближайшие десять лет. Кроме того МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов.
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