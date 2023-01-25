25 января 2023

Песков раскритиковал решение МОКа о частичном допуске россиян к турнирам

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков счел невозможным комментировать решение МОКа по спортсменам из РФ Фото:
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о частичном допуске спортсменов до международных соревнований не поддается комментированию. По его словам, в формулировках МОК много политики.

«Считаю невозможным комментировать [это решение] до рассмотрения. В формулировках инициативы много политики, что должно быть чуждым организации», — пишет «РБК Спорт» со ссылкой на Пескова.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации на Украине. Также МОК запретил России транслировать Олимпийские игры ближайшие десять лет. Кроме того МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о частичном допуске спортсменов до международных соревнований не поддается комментированию. По его словам, в формулировках МОК много политики. «Считаю невозможным комментировать [это решение] до рассмотрения. В формулировках инициативы много политики, что должно быть чуждым организации», — пишет «РБК Спорт» со ссылкой на Пескова. Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации на Украине. Также МОК запретил России транслировать Олимпийские игры ближайшие десять лет. Кроме того МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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