Шольц дал прогноз по срокам завершения спецоперации

26 января 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что не допустит конфликта между Россией и НАТО Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт между Россией и Украиной закончится не скоро и российская сторона не должна рассчитывать на ослабление поддержки Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Немецкие танки Leopard 2 эффективны и будут очень полезны. К сожалению, конфликт не закончится в скором времени, но российская сторона не должна рассчитывать на то, что поддержка Киева ослабнет», — заявил Олаф Шольц в прямом эфире второго немецкого канала ZDF . Также канцлер отметил, что НАТО не собирается быть непосредственным участником конфликта. По его словам, полностью исключена отправка солдат альянса и над Украиной «ни в коем случае» не будет введена бесполетная зона. «Я все сделаю для того, чтобы не начался конфликт между Россией и НАТО», — сказал Шольц. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет отправлять немецких солдат на Украину для участия в боевых действиях с Россией. По его словам, это не произойдет ни сейчас, ни в будущем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

Конфликт между Россией и Украиной закончится не скоро и российская сторона не должна рассчитывать на ослабление поддержки Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Немецкие танки Leopard 2 эффективны и будут очень полезны. К сожалению, конфликт не закончится в скором времени, но российская сторона не должна рассчитывать на то, что поддержка Киева ослабнет», — заявил Олаф Шольц в прямом эфире второго немецкого канала ZDF. Также канцлер отметил, что НАТО не собирается быть непосредственным участником конфликта. По его словам, полностью исключена отправка солдат альянса и над Украиной «ни в коем случае» не будет введена бесполетная зона. «Я все сделаю для того, чтобы не начался конфликт между Россией и НАТО», — сказал Шольц. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет отправлять немецких солдат на Украину для участия в боевых действиях с Россией. По его словам, это не произойдет ни сейчас, ни в будущем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.