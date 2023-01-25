Во Франции описали жуткое последствие поставок танков Украине

Французский политик Филиппо: решение Запада о передаче Украине танков стало шагом к Третьей мировой войне

26 января 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

По словам Флориана Филиппо, отправка танков Украине — это путь к Третьей мировой войне Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США провоцирует Третью мировую войну, поставляя американские танки Abrams и немецкие Leopard 2 Украине. Об этом заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Отправка американских и немецких танков Владимиру Зеленскому — это безумие! Кратчайший путь до Третьей мировой войны», — заявил Флориан Филиппо на своей странице в Twitter. Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что экономика ЕС рискует развалиться после решения Германии поставить танки Leopard 2 Украине. По словам политика, им придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских.

США провоцирует Третью мировую войну, поставляя американские танки Abrams и немецкие Leopard 2 Украине. Об этом заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Отправка американских и немецких танков Владимиру Зеленскому — это безумие! Кратчайший путь до Третьей мировой войны», — заявил Флориан Филиппо на своей странице в Twitter. Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что экономика ЕС рискует развалиться после решения Германии поставить танки Leopard 2 Украине. По словам политика, им придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских.