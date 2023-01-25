25 января 2023

Во Франции описали жуткое последствие поставок танков Украине

Французский политик Филиппо: решение Запада о передаче Украине танков стало шагом к Третьей мировой войне
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По словам Флориана Филиппо, отправка танков Украине — это путь к Третьей мировой войне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США провоцирует Третью мировую войну, поставляя американские танки Abrams и немецкие Leopard 2 Украине. Об этом заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Отправка американских и немецких танков Владимиру Зеленскому — это безумие! Кратчайший путь до Третьей мировой войны», — заявил Флориан Филиппо на своей странице в Twitter.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что экономика ЕС рискует развалиться после решения Германии поставить танки Leopard 2 Украине. По словам политика, им придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских.

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США провоцирует Третью мировую войну, поставляя американские танки Abrams и немецкие Leopard 2 Украине. Об этом заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Отправка американских и немецких танков Владимиру Зеленскому — это безумие! Кратчайший путь до Третьей мировой войны», — заявил Флориан Филиппо на своей странице в Twitter. Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что экономика ЕС рискует развалиться после решения Германии поставить танки Leopard 2 Украине. По словам политика, им придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских.
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© Служба новостей «URA.RU»
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