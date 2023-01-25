Диверсант ВСУ: украинские силовики принуждают мирных жителей к саботажу против России

26 января 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

СБУ вербуют жителей Херсонщины для антироссийской деятельности Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди жителей Херсонской области Служба безопасности Украины (СБУ) вербует агентов для совершения диверсий, саботажа работы различных государственных структур и проведения других антироссийских акций. Об этом рассказал задержанный российскими спецслужбами житель региона по имени Андрей, который ранее был завербован в качестве одного из таких диверсантов. «Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество <…> они угрожали расправой над моей семьей. Сотрудник (СБУ — прим. URA.RU) Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов», — рассказал Андрей в беседе с РИА Новости. Он также сообщил, что СБУ заинтересованы в саботаже учебной деятельности в местных школах. Ранее представители спецслужб рассказали URA.RU об обнаружении на территории ЛНР лагеря, который был создан для подготовки детей к совершению диверсий против России. Кураторами данной деятельности также были представители украинских вооруженных сил. Кроме того, сотрудники российских силовых ведомств сумели пресечь финансирование терактов СБУ через каналы Евросоюза на Херсонщине, передает RT.

Среди жителей Херсонской области Служба безопасности Украины (СБУ) вербует агентов для совершения диверсий, саботажа работы различных государственных структур и проведения других антироссийских акций. Об этом рассказал задержанный российскими спецслужбами житель региона по имени Андрей, который ранее был завербован в качестве одного из таких диверсантов. «Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество <…> они угрожали расправой над моей семьей. Сотрудник (СБУ — прим. URA.RU) Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов», — рассказал Андрей в беседе с РИА Новости. Он также сообщил, что СБУ заинтересованы в саботаже учебной деятельности в местных школах. Ранее представители спецслужб рассказали URA.RU об обнаружении на территории ЛНР лагеря, который был создан для подготовки детей к совершению диверсий против России. Кураторами данной деятельности также были представители украинских вооруженных сил. Кроме того, сотрудники российских силовых ведомств сумели пресечь финансирование терактов СБУ через каналы Евросоюза на Херсонщине, передает RT.