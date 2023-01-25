25 января 2023

Жителя Курганского города осудили за убийство собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина нанес потерпевшему несколько ударов по телу, что привело к смерти Фото:

Жителя города Щучье (Курганская область) осудили на семь лет за убийство по неосторожности. Об этом сообщается на сайте Щучанского районного суда Курганской области.

«Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и в ответ на действия знакомого, который начал ссору и попытался нанести ему удар ножом в область головы, разоружил мужчину и нанес ему кулаками несколько ударов в область грудной клетки, головы, левой руки и ног. Своими действиями подсудимый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, что привело к смерти», — говорится в документе.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что курганец едва не забил ногами мужчину у ночного клуба. Совершить убийство ему помешали очевидцы. Пострадавший оказался в больнице с тяжелыми травмами.

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Жителя города Щучье (Курганская область) осудили на семь лет за убийство по неосторожности. Об этом сообщается на сайте Щучанского районного суда Курганской области. «Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и в ответ на действия знакомого, который начал ссору и попытался нанести ему удар ножом в область головы, разоружил мужчину и нанес ему кулаками несколько ударов в область грудной клетки, головы, левой руки и ног. Своими действиями подсудимый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, что привело к смерти», — говорится в документе. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что курганец едва не забил ногами мужчину у ночного клуба. Совершить убийство ему помешали очевидцы. Пострадавший оказался в больнице с тяжелыми травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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