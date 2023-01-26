Слепакову грозит уголовное дело за песню о гибели российских солдат

26 января 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Семена Слепакова обвиняют в дискредитации ВС РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении комика Семена Слепакова. Причиной тому стала песня о гибели российских военных в ходе СВО. Теперь юмористу грозит уголовное дело. «Мы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ („Публичная дискредитация ВС РФ“)», — сказал директор фонда Александр Карабанов. Его слова приводит ТАСС. Слепаков покинул Россию в сентябре 2022 года. Сообщалось, что он живет в Израиле, напоминают «Дни.ру». Не так давно комик исполнил песню о погибших в зоне спецоперации военных. После этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить музыканта российского гражданства и признать иностранным агентом. Также статус иноагента Слепакову призвал присвоить руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, комик мог получать денежные средства из-за рубежа, пишет RT.

Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении комика Семена Слепакова. Причиной тому стала песня о гибели российских военных в ходе СВО. Теперь юмористу грозит уголовное дело. «Мы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ („Публичная дискредитация ВС РФ“)», — сказал директор фонда Александр Карабанов. Его слова приводит ТАСС. Слепаков покинул Россию в сентябре 2022 года. Сообщалось, что он живет в Израиле, напоминают «Дни.ру». Не так давно комик исполнил песню о погибших в зоне спецоперации военных. После этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить музыканта российского гражданства и признать иностранным агентом. Также статус иноагента Слепакову призвал присвоить руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, комик мог получать денежные средства из-за рубежа, пишет RT.