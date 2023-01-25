25 января 2023

Куйвашев назначил ответственного за деньги Свердловской области

Свердловский вице-губернатор получил контроль над бюджетом региона
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Конкурс дизайн-проекта офиса МФЦ в Ельцин Центре. Екатеринбург, чемезов олег
Олег Чемезов, помимо политики, будет курировать и финансовые вопросы Фото:

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политические вопросы, получил контроль над бюджетной и финансовой сферами региона. Такие функции за ним закрепил глава области Евгений Куйвашев, подписавший указ о полномочиях своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики.

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«Вице-губернатор организует деятельность правительства в сферах финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политики, а также регулирования контрактной системы, государственного регулирования цен. Он курирует деятельность министерства финансов, департаментов государственных закупок, внутренней политики, информационной политики, Региональной энергетической комиссии», — уточнили в департаменте.

О том, что Чемезов получит контроль над свердловским бюджетом, источники URA.RU сообщали еще осенью 2021 года. Считается, что вице-губернатор, распоряжаясь областными деньгами, будет обладать дополнительным рычагом давления в переговорах с мэрами. Косвенным подтверждением этого стало то, что в ноябре 2022-го Чемезов лично курировал подготовку регионального бюджета на 2023—2025 годы.

26 января губернатор Куйвашев подписал исторический «указ №300», закрепляющий новую схему распределения полномочий между его заместителями и министрами. Областные чиновники ждали этот документ больше года — с осени 2021-го. Его подписание откладывалось по меньшей мере трижды.

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Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политические вопросы, получил контроль над бюджетной и финансовой сферами региона. Такие функции за ним закрепил глава области Евгений Куйвашев, подписавший указ о полномочиях своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики. «Вице-губернатор организует деятельность правительства в сферах финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политики, а также регулирования контрактной системы, государственного регулирования цен. Он курирует деятельность министерства финансов, департаментов государственных закупок, внутренней политики, информационной политики, Региональной энергетической комиссии», — уточнили в департаменте. О том, что Чемезов получит контроль над свердловским бюджетом, источники URA.RU сообщали еще осенью 2021 года. Считается, что вице-губернатор, распоряжаясь областными деньгами, будет обладать дополнительным рычагом давления в переговорах с мэрами. Косвенным подтверждением этого стало то, что в ноябре 2022-го Чемезов лично курировал подготовку регионального бюджета на 2023—2025 годы. 26 января губернатор Куйвашев подписал исторический «указ №300», закрепляющий новую схему распределения полномочий между его заместителями и министрами. Областные чиновники ждали этот документ больше года — с осени 2021-го. Его подписание откладывалось по меньшей мере трижды.
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