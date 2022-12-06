Команда Куйвашева меняет правила игры для свердловской элиты

Чтобы рассчитывать на миллионы, политики должны доказать губернатору свою пользу

06 декабря 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев 6 декабря выступил с бюджетным посланием — и это ознаменовало новый этап в отношениях «область — муниципалитеты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловской власти начинают действовать новые правила политической игры. Отныне мэры, пытающиеся выбить финансирование у «области», могут рассчитывать на деньги только в том случае, если подтвердили свою полезность для главы региона Евгения Куйвашева. Автор новации — вице-губернатор Олег Чемезов — уже опробовал идею в ходе согласования областного бюджета на 2023 год, фиксируют источники URA.RU. Подготовка нового бюджета региона — одно из главных событий последних месяцев для свердловской элиты. Предметные обсуждения казны-2023 начались еще летом, и уже тогда финансовый блок Куйвашева понимал, что из-за санкций процесс не будет легким. К середине ноября был готов первый проект, а через две с половиной недели, 6 декабря, заксобрание утвердило окончательный вариант бюджета. Доходы — 354 млрд рублей, расходы — 374 млрд, дефицит — почти 20 млрд. Неожиданно для многих бюджетный процесс оказался под контролем Олега Чемезова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Такой размер дефицита был ожидаем для команды Куйвашева, заверил чиновник, знакомый с подготовкой проекта. «Но есть надежда, что он будет сокращен. Сложно планировать доходную часть. Во втором полугодии [2022 года] из-за снижения прибыли у крупнейших налогоплательщиков из бюджета-2022 предприятиям возвращались суммы переплаты налога на прибыль, в результате бюджет-2022 придется сократить на 2-3 млрд рублей. Что будет в 2023 году, никто не берется прогнозировать» — подчеркнул источник, допустив, что ясность появится во втором квартале. К удивлению многих, в традиционно казенном бюджетном процессе нашлось место для политической интриги. В отличие от прошлого года, когда согласительные процедуры вел первый замгубернатора Алексей Шмыков, в этот раз контроль над казной перехватил вице-губернатор Чемезов, основными для которого являются сферы политики и идеологии. До последнего момента об этой замене не знали даже основные участники процесса — депутаты заксобрания и мэры. Хотя для новой роли Чемезова имелись все предпосылки: в прошлом он сам входил в финансовые комитеты различных дум, принимал бюджеты в разных регионах и славился тем, что всегда сокращал дефицит и боролся с закредитованностью. Новость по теме Зам Куйвашева перехватил контроль над свердловской казной Еще в начале осени источники URA.RU с уверенностью говорили, что и в свердловском правительстве вице-губернатор, несмотря на свой политический профиль, получит контроль над министерством финансов. И давали лаконичное объяснение: Чемезов, имея полномочия распоряжаться казной, будет обладать рычагом давления на мэров. «Ни один глава в здравом уме не пойдет против воли „области“, если есть риск остаться без денег», — рассуждал коллега Чемезова по правительству. «Рычаг» был испытан при первой возможности — в ходе бюджетного процесса. Выглядело это следующим образом. На согласительных процедурах главы, запрашивая средства на ту или иную статью, получали отказ от подвластного вице-губернатору минфина, который отсылал их напрямую к Чемезову. А тот, по словам одного из участников процесса, принимая решение о деньгах, оценивал политическую эффективность каждого мэра — основываясь на том, какие результаты территория показала на выборах депутатов Госдумы в 2021-м и губернатора в 2022-м. Сразу несколько источников подтвердили URA.RU, что министерство финансов отвергало большинство просьб, озвученных муниципалитетами. По впечатлениям ряда собеседников, отказами заканчивались 65-70% предложений. Другие участники заявили, что доля была выше, до 80%. Просители денег искали лоббистов в заксобрании, но это не особо помогло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Впервые столкнувшись с жесткой оценкой эффективности по результатам выборов, некоторые мэры даже пошли на маневр. По информации источников, целая группа градоначальников попыталась заручиться поддержкой лоббистов — статусных депутатов заксобрания (притом не всегда имеющих отношение к их муниципалитетам). «Но и нам предложили решать вопросы только через Чемезова», — посетовал один из депутатов-переговорщиков. Впрочем, заметил другой депутат, визировать у вице-губернатора приходилось не все, а лишь самые дорогостоящие проекты. А высокопоставленный источник в правительстве возразил, что такие расходы согласовывались не с Чемезовым, а напрямую с Куйвашевым, который и принимал решения. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев. Вместе с тем отказы в финансировании могли звучать и по вполне естественным причинам. Источник URA.RU в правительстве пояснил, что ввиду непростой экономической ситуации власти заранее приняли жесткое решение: «Мэры и депутаты всегда просят новые стройки. Но в этот раз мы договорились, что без федерального софинансирования, то есть только на областные деньги, никакие новые крупные проекты начинать не будем». Вместо возведения новых объектов власти хотят гарантировано достроить школы и больницы, которые уже находятся в процессе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Последовавшее недовольство мэров было снято между первым и вторым чтениями бюджета, уточнил другой инсайдер, близкий к минфину. «Дефицит был расширен на 2 млрд рублей. Эту сумму разбили на микротранши по 10-20-40 млн рублей, которые точечно пойдут в муниципалитеты на нужды, например, на закупку спецтехники. Новый дефицит будет погашен за счет продажи части госсобственности — на все те же 2 млрд рублей», — раскрыл собеседник. Депутаты тоже получили свою порцию удовлетворения. «Это шаг и им навстречу, — продолжил источник. — Они смогут приводить доказательства своей пользы избирателям». В то же время собеседник подчеркнул, что бюджет «сходился непросто», поскольку все «предложенные проекты выглядели нужными», и уполномоченные чиновники зачастую с трудом отказывали просителям. Евгений Куйвашев обозначил, что его интересует лишь исполнение социальных статей нового бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Куйвашев между тем дает понять, что новый подход к раздаче денег мэрам его устраивает. В частности, отметил инсайдер, близкий к главе региона, такой порядок позволит держать градоначальников в тонусе в преддверии выборов любого уровня: «А самому губернатору важно только, чтобы в условиях санкций все силы были мобилизованы и стабильно исполнялись социальные обязательства». Об этом же заявил и другой источник, участвовавший в обсуждениях бюджета с Куйвашевым. По его словам, губернатор на одном из первых собраний потребовал, чтобы социальные обязательства были выполнены, и заверил, что бюджет «никто пересматривать не будет». «Все обязательства по софинансированию всех проектов по федеральным программам должны быть выполнены в срок и без переносов на другие годы. Размер дефицита 4-5%, госдолг не выше 38% с учетом государственного инфраструктурного кредита», — воспроизвел собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловской власти начинают действовать новые правила политической игры. Отныне мэры, пытающиеся выбить финансирование у «области», могут рассчитывать на деньги только в том случае, если подтвердили свою полезность для главы региона Евгения Куйвашева. Автор новации — вице-губернатор Олег Чемезов — уже опробовал идею в ходе согласования областного бюджета на 2023 год, фиксируют источники URA.RU. Подготовка нового бюджета региона — одно из главных событий последних месяцев для свердловской элиты. Предметные обсуждения казны-2023 начались еще летом, и уже тогда финансовый блок Куйвашева понимал, что из-за санкций процесс не будет легким. К середине ноября был готов первый проект, а через две с половиной недели, 6 декабря, заксобрание утвердило окончательный вариант бюджета. Доходы — 354 млрд рублей, расходы — 374 млрд, дефицит — почти 20 млрд. Такой размер дефицита был ожидаем для команды Куйвашева, заверил чиновник, знакомый с подготовкой проекта. «Но есть надежда, что он будет сокращен. Сложно планировать доходную часть. Во втором полугодии [2022 года] из-за снижения прибыли у крупнейших налогоплательщиков из бюджета-2022 предприятиям возвращались суммы переплаты налога на прибыль, в результате бюджет-2022 придется сократить на 2-3 млрд рублей. Что будет в 2023 году, никто не берется прогнозировать» — подчеркнул источник, допустив, что ясность появится во втором квартале. К удивлению многих, в традиционно казенном бюджетном процессе нашлось место для политической интриги. В отличие от прошлого года, когда согласительные процедуры вел первый замгубернатора Алексей Шмыков, в этот раз контроль над казной перехватил вице-губернатор Чемезов, основными для которого являются сферы политики и идеологии. До последнего момента об этой замене не знали даже основные участники процесса — депутаты заксобрания и мэры. Еще в начале осени источники URA.RU с уверенностью говорили, что и в свердловском правительстве вице-губернатор, несмотря на свой политический профиль, получит контроль над министерством финансов. И давали лаконичное объяснение: Чемезов, имея полномочия распоряжаться казной, будет обладать рычагом давления на мэров. «Ни один глава в здравом уме не пойдет против воли „области“, если есть риск остаться без денег», — рассуждал коллега Чемезова по правительству. «Рычаг» был испытан при первой возможности — в ходе бюджетного процесса. Выглядело это следующим образом. На согласительных процедурах главы, запрашивая средства на ту или иную статью, получали отказ от подвластного вице-губернатору минфина, который отсылал их напрямую к Чемезову. А тот, по словам одного из участников процесса, принимая решение о деньгах, оценивал политическую эффективность каждого мэра — основываясь на том, какие результаты территория показала на выборах депутатов Госдумы в 2021-м и губернатора в 2022-м. Сразу несколько источников подтвердили URA.RU, что министерство финансов отвергало большинство просьб, озвученных муниципалитетами. По впечатлениям ряда собеседников, отказами заканчивались 65-70% предложений. Другие участники заявили, что доля была выше, до 80%. Впервые столкнувшись с жесткой оценкой эффективности по результатам выборов, некоторые мэры даже пошли на маневр. По информации источников, целая группа градоначальников попыталась заручиться поддержкой лоббистов — статусных депутатов заксобрания (притом не всегда имеющих отношение к их муниципалитетам). «Но и нам предложили решать вопросы только через Чемезова», — посетовал один из депутатов-переговорщиков. Впрочем, заметил другой депутат, визировать у вице-губернатора приходилось не все, а лишь самые дорогостоящие проекты. А высокопоставленный источник в правительстве возразил, что такие расходы согласовывались не с Чемезовым, а напрямую с Куйвашевым, который и принимал решения. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев. Вместе с тем отказы в финансировании могли звучать и по вполне естественным причинам. Источник URA.RU в правительстве пояснил, что ввиду непростой экономической ситуации власти заранее приняли жесткое решение: Последовавшее недовольство мэров было снято между первым и вторым чтениями бюджета, уточнил другой инсайдер, близкий к минфину. «Дефицит был расширен на 2 млрд рублей. Эту сумму разбили на микротранши по 10-20-40 млн рублей, которые точечно пойдут в муниципалитеты на нужды, например, на закупку спецтехники. Новый дефицит будет погашен за счет продажи части госсобственности — на все те же 2 млрд рублей», — раскрыл собеседник. Депутаты тоже получили свою порцию удовлетворения. «Это шаг и им навстречу, — продолжил источник. — Они смогут приводить доказательства своей пользы избирателям». В то же время собеседник подчеркнул, что бюджет «сходился непросто», поскольку все «предложенные проекты выглядели нужными», и уполномоченные чиновники зачастую с трудом отказывали просителям. Куйвашев между тем дает понять, что новый подход к раздаче денег мэрам его устраивает. В частности, отметил инсайдер, близкий к главе региона, такой порядок позволит держать градоначальников в тонусе в преддверии выборов любого уровня: «А самому губернатору важно только, чтобы в условиях санкций все силы были мобилизованы и стабильно исполнялись социальные обязательства». Об этом же заявил и другой источник, участвовавший в обсуждениях бюджета с Куйвашевым. По его словам, губернатор на одном из первых собраний потребовал, чтобы социальные обязательства были выполнены, и заверил, что бюджет «никто пересматривать не будет». «Все обязательства по софинансированию всех проектов по федеральным программам должны быть выполнены в срок и без переносов на другие годы. Размер дефицита 4-5%, госдолг не выше 38% с учетом государственного инфраструктурного кредита», — воспроизвел собеседник агентства.